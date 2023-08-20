В Харькове закрасили мурал с изображением Сергея Есенина

Tекст: Ольга Никитина

Видеозапись того, как изображение поэта постепенно скрывается под слоем краски, появилась в украинских Telegram-каналах, передает ТАСС.

Власти Украины с 2015 года занимаются так называемой декоммунизацией, в рамках которой к началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. За прошлый год, по данным министерства культуры Украины, в стране переименовали почти 10 тыс. географических названий и демонтировали 145 связанных с Россией памятников.

Процесс продолжается и в этом году. Так, в конце июля в Полтаве демонтировали памятники поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину. В июне в Киеве убрали бюст Юрия Гагарина.