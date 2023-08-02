Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО

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    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    2 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Новости
    21:59Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России после проведения ведомством исследований могут запретить продажу техники Apple, сообщили в федеральной службе.

    21:54США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО «Праща Давида»

    США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной компанией Rafael совместно со специалистами из США.

    21:47Историк: Герои СВО станут примером для будущих поколений, как ветераны Великой Отечественной

    Церемония награждения государственными наградами – это очередная демонстрация того, что у нас одна страна, одно дело, одна победа. Все это демонстрирует многонациональность нашего народа, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Шаповалов. В среду Владимир Путин провел церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля.

    21:35Международный строительный чемпионат сформирует кадровый резерв отрасли

    На III Международном строительном чемпионате из талантливых участников формируется кадровый резерв отрасли, на соревнованиях каждый может реализовать свой творческий и профессиональный потенциал, отметил первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

    21:29Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО

    НАТО не рассматривает варианта задействования принципа коллективной обороны после обвинений Польши в адрес Белоруссии, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    21:20Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, детали еще будут обговариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    21:09Песков назвал условия возврата России к зерновой сделке

    Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены условия, касающиеся РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    20:55Ветеран «Альфы» назвал идеологические козыри для вербовки агентов в Британии

    Российской разведке нужно привлекать британских подданных к сотрудничеству. Кроме финансового базиса, у такого сотрудничества может быть и идеологическое основание, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Алексей Филатов. Ранее в МИД РФ пообещали симметричный ответ на призыв британской разведки MI6 к шпионажу против России.

    20:48Экс-советник Кучмы призвал Зеленского начать переговоры с Москвой

    Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    20:40Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию

    Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США, сообщили в службе доходов Минфина республики.

    20:29Генерал МВД рассказал, как защитить пенсионеров от вербовки украинскими спецслужбами

    Мошенники, которые подталкивают по телефону на преступления, имеют навык психологического воздействия, владеют элементами гипноза. Именно поэтому говорящий с ними не осознает, что его просят сделать что-то противоправное, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя задержание пенсионера с бутылками с горючим в Москве у военкомата.

    20:28Песков заявил об усталости людей на Западе от антироссийской пропаганды

    Российские средства массовой информации в западных странах «вырубили», но это не значит, что нужно останавливаться, голос России востребован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    20:19В Москве задержали угрожавшего оружием в поликлинике мужчину

    Полиция задержала мужчину, который достал пистолет после ссоры с врачом в поликлинике на московской улице Стромынка, дом 7, сообщили в МВД.

    20:11Песков: Запад решил жить по правилам, а не по законам

    Российская сторона пытается доказать Западу свою правоту, но он сложно поддается убеждению из-за своей наглости, однако на Россию стали равняться все больше стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    20:02Президент Бразилии призвал банк БРИКС быть более щедрым, чем МВФ

    Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) должен быть более эффективным и щедрым, в отличие от Международного валютного фонда (МВФ), заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    2 августа 2023, 21:29

    Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО

    В Госдепе заявили, что НАТО не изучает вариант применения коллективной обороны из-за инцидента на границе Белоруссии и Польши

    Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО
    @ Gregor Fischer/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    НАТО не рассматривает варианта задействования принципа коллективной обороны после обвинений Польши в адрес Белоруссии, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», – передает ТАСС слова Миллера, который прокомментировал заявления Варшавы о вертолетах Белоруссии в воздушном пространстве Польши.

    Напомним, пятая статья подписана в Вашингтоне в 1949 году, она предполагает принцип коллективной обороны стран НАТО.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. В Минске эту информацию опровергли.

    31 июля 2023, 07:41
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

    Дипломат Полищук: Вывод ТЯО из Белоруссии возможен при отказе США от курса против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) стало вынужденной мерой, его гипотетический вывод с территории республики возможен только в случае, если США и НАТО откажутся от антироссийского курса, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук напомнил, что Россия разместила ТЯО в Белоруссии в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона. Кроме того, отметил он, за последнее время в ключевых областях европейской безопасности произошли коренные изменения. Данная мера сдерживания, по словам дипломата, призвана обеспечить безопасность Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что гипотетический вывод ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен лишь в случае, если Североатлантический альянс и Соединенные Штаты изменят деструктивный курс и полностью вывезут американское ядерное оружие из Европы, ликвидировав при этом соответствующую инфраструктуру.

    Москва ранее заявляла, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит.

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    1 августа 2023, 22:21
    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД

    Моравецкий раскритиковал решение МИД Украины вызвать польского посла Цихоцкого

    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Украины не должен был вызывать польского посла Бартоша Цихоцкого из-за недовольства словами министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что «вызов польского посла – представителя страны, который остался единственным в Киеве», когда Россия начала специальную военную операцию, «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши. При этом Моравецкий обещал «всегда защищать доброе имя Польши, ее безопасность». Он заверил, что для польских властей интересы какой-либо другой страны не будут преобладать над интересами Польши.

    Напомним, Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. МИД Украины заявил послу, что высказывания Пшидача являются неприемлемыми.

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    1 августа 2023, 09:24
    Посол Украины в Германии призвал НАТО защитить украинские суда в Черном море

    Посол Украины в Германии Макеев призвал НАТО защитить украинские зерновозы в Черном море

    Посол Украины в Германии призвал НАТО защитить украинские суда в Черном море
    @ Martin Muller/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    На фоне прекращения действия зерновой сделки Североатлантический альянс должен взять на себя обязанности по защите украинских зерновозов, пересекающих Черное море, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger.

    По словам дипломата, ни одно судно якобы теперь не чувствует себя в безопасности в Черном море, передает ТАСС.

    «Если бы НАТО защищало украинские грузовые и торговые суда – это было бы очень хорошим знаком», – сказал Макеев, сравнив это с тем, как НАТО и ЕС защищали морские пути от пиратства в Средиземном море.

    Напомним, Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

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    1 августа 2023, 21:34
    Польша заявила о вторжении двух белорусских вертолетов в свое воздушного пространство

    Варшава заявила, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши

    Польша заявила о вторжении двух белорусских вертолетов в свое воздушного пространство
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство иностранных дел Польши заявило о нарушении 1 августа воздушного пространства республики двумя белорусскими военными вертолетами.

    В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что поверенный в делах посольства Белоруссии незамедлительно был вызван в МИД Польши, передает РИА «Новости».

    Варшава заявила Минску «решительный протест» и потребовала «незамедлительно и подробно объясниться» по поводу произошедшего. МИД Польши рассматривает якобы имевший место инцидент как «элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе».

    Ранее радиостанция Zet сообщила, что якобы появившиеся на польско-белорусской границе вертолеты Белоруссии обеспокоили проживающих на востоке Польши людей. При этом выяснилось, что белорусская сторона заблаговременно предупредила польскую погранстражу о патрулировании границы с воздуха. Белоруссия использовала штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8

    Между тем Генеральное командование ВС Польши разместило снайперов на границе с Белоруссией.

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    2 августа 2023, 09:05
    Захарова: Тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше
    Захарова: Тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Тема притязаний Варшавы на территории Западной Украины становится мейнстримом в польском обществе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, за последние годы тема того, что Польша желает восстановить историческую справедливость, вернув территории Западной Украины, становится мейнстримом.

    Представитель МИД в эфире радио Sputnik подчеркнула, что об этом уже говорят не только «отдельные маргиналы» на тайных встречах, но появляются и книги на эту тему, проводятся конференции, появляется соответствующая символика. «Делать вид, что этого никто не понимает, уже сил не остается», – добавила Захарова, передает РИА «Новости».

    Ранее главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард писал, что проукраинская позиция Варшавы загнала польские власти в тупик.

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    1 августа 2023, 23:40
    Белоруссия опровергла нарушение воздушного пространства Польши

    Минобороны Белоруссии отвергло обвинения в нарушении вертолетами Ми-24 и Ми-8 воздушного пространства Польши

    Белоруссия опровергла нарушение воздушного пространства Польши
    @ Олег Некало/Министерство обороны Республики Беларусь/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждения Польши о якобы нарушении ее воздушного пространства белорусскими вертолетами сделаны в стиле «одна бабка сказала», заявило Минобороны Белоруссии.

    Ведомство подчеркнуло, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было, а заявления Польши не подтверждены данными объективного контроля, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Белоруссия, утром военное командование Польши заверяло жителей страны, что польские радары не зафиксировали нарушений, но «к вечеру, видимо посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами», заявило о нарушении. При этом утверждается, что «пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами».

    Напомним, МИД Польши заявил о нарушении воздушного пространства республики двумя белорусскими военными вертолетами. Варшава заявила Минску «решительный протест» и потребовала «незамедлительно и подробно объясниться».

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    2 августа 2023, 14:04
    Политолог: Украина осознанно хамит западным странам

    Политолог Шеслер: Безнаказанность приучила украинское руководство к хамскому поведению в отношении Запада

    Политолог: Украина осознанно хамит западным странам
    @ Michal Dyjuk/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина осознает, что является главным инструментом Запада в противостоянии с Россией. Именно поэтому Зеленский и его команда будут хамить всем, кому посчитают нужным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее между Польшей и Украиной разгорелся дипломатический скандал. Причиной стало недовольство Варшавы отсутствием благодарности со стороны Киева.

    «Украинские власти были готовы к упрекам со стороны западных стран. Но офис Зеленского также осознает зависимость Польши, Британии, Германии и даже США от Украины», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И пока ВСУ на фронте пытаются противостоять России, все эти страны вынуждены терпеть поведение Зеленского и его команды. В противном случае та же Варшава лишится основного инструмента борьбы. По той же причине Германия проглотила историю с «ливерной колбасой» и Шольцем», – добавляет собеседница.

    «Безусловно, противоречия между Киевом и Варшавой возникли не сегодня и не вчера, но теперь они только усиливаются. Польша считает, что она приняла на своей территории огромное количество украинских беженцев, активно поставляет военную помощь ВСУ, и это должно быть хоть как-то компенсировано публичным и непубличным признанием усилий со стороны Украины», – заключила эксперт.

    Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

    Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тут же выступил с заявлением о том, что подобный случай попросту «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши.

    Позже к критике Украины присоединился Кшиштоф Соболевский, генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость», которая активно готовится в предстоящим выборам в Сейм. Соболевский счел решение Киева вызвать польского посла «игрой с огнем» и «наглостью», причем все это произошло 1 августа – в годовщину Варшавского восстания.

    В стороне не осталась и местная пресса. Так, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что тема притязаний Варшавы на территории Западной Украины становится мейнстримом в польском обществе. Она подчеркнула, что об этом уже говорят не только «отдельные маргиналы» на тайных встречах, но появляются и книги на эту тему, проводятся конференции, появляется соответствующая символика. «Делать вид, что этого никто не понимает, уже сил не остается», – добавила Захарова.

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    31 июля 2023, 12:25
    В Польше подтвердили размещение снайперов на границе с Белоруссией

    В Польше подтвердили размещение своих снайперов на границе с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На границе Польши и Белоруссии размещены польские снайперы, об этом заявило Генеральное командование ВС Польши в Twitter (заблокирован в России), опубликовав фото солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на границе двух стран.

    «Вечерняя прогулка на свежем воздухе – для здоровья», – сказано в подписи к фотографиям, передает РИА «Новости».

    Польские командование добавило, что снайперы – мастера разведки, навигации, работы с оружием.

    По словам уполномоченного правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарина, на польско-белорусской границе «по-прежнему опасно». Он утверждает, что патрули польских солдат якобы подвергаются нападениям со стороны агрессивных иностранцев.

    Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что принято решение разместить саперный батальон на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре.

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    1 августа 2023, 05:56
    Сенатор США назвал возможное применение ЯО на Украине атакой на НАТО

    Американский сенатор Грэм назвал возможное использование ядерного оружия на Украине атакой на НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Применение ядерного оружия на Украине станет «атакой на само НАТО», заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Обращаясь в Twitter (соцсеть заблокирована в России) к «российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине», Грэм заявил: «Вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО». Грэм утверждает, что такой подход связан с близостью Украины к территории НАТО, передает РИА «Новости».

    Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские враги должны молиться за Вооруженные силы России, поскольку они предотвращают мировой конфликт и не дают разгореться «ядерному пожару».

    Как сообщил телеканал CNN, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал слова Медведева, отметив, что использование ядерного оружия где-либо оказалось бы «катастрофой для всего мира». В свою очередь, помощник Медведева Олег Осипов заявил: «Вот уж кому не следует нас критиковать, так это тем, кто убил в ходе ядерной атаки на Японию почти 400 тыс. человек».

    В июне американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО.

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    31 июля 2023, 15:22
    Патрушев: Финляндия под руководством США идет на конфронтацию с Россией

    Патрушев заявил, что Финляндия под руководством США идет на конфронтацию с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Руководство Финляндии, которое курируют власти США, осознанно идет на конфронтацию с Россией, но позже все вернется на круги своя, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    «Активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возвращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны», – передает ТАСС его слова.

    На совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии Патрушев заявил, что Запад долгое время втягивал Финляндию в антироссийскую кампанию, использовав в том числе «карельский вопрос». Он отметил, что членство Финляндии в НАТО увеличивает протяженность сухопутной границы альянса с Россией, создавая новые угрозы нацбезопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что отказ Финляндии от нейтралитета был бы ошибкой.

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    2 августа 2023, 13:52
    Политолог: Украина и Польша не смогут отказаться от вековых споров

    Политолог Межевич предсказал эскалацию конфликта между Украиной и Польшей

    Политолог: Украина и Польша не смогут отказаться от вековых споров
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Волкова

    Украина и Польша никогда не жили дружно. Сейчас они попытались объединиться для противостояния России, но оставить противоречия в стороне у них не получается. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Николай Межевич. Ранее между странами разразился дипломатический скандал на фоне обвинений со стороны Варшавы в неблагодарности украинцев.

    «Варшава публично критикует Украину из-за отсутствия успехов на фронте. А власти Украины пытаются уличить поляков в неумении и нежелании помогать. Иначе говоря, офис Зеленского хочет сделать виновной в своих проблемах именно Польшу», – сказал Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    «Но истоки у этого конфликта довольно глубокие. Страны, которые являлись злейшими врагами, попытались объединиться для решения совместной задачи – противостояния России. Между Украиной и Польшей целые века войн и конфликтов, очевидно, что они не умеют жить в мире и дружить друг с другом», – напомнил собеседник.

    «И хотя у украинских властей есть понимание того, что им надо бы промолчать, но обстановка настолько напряжена, что эмоции зашкаливают. Поэтому они позволяют себе хамство в отношении одного из своих союзников, через которого так или иначе получают львиную долю всей помощи», – добавил он.

    «При этом Варшава расценивает себя как учителя в этих отношениях. Все-таки Польша входит в ЕС и НАТО, обладает неплохой экономикой. А у Украины же нет ничего, кроме безумных амбиций и несогласия с ролью «ученика». На этой почве и начинаются перепалки. И я полагаю, что в дальнейшем нас ждет эскалация этого конфликта», – считает Межевич.

    «Публикации в польских СМИ про «треснувшую дружбу» и «загнанных в тупик» властей Варшавы отчасти направлены на то, чтобы подготовить общественное мнение к своим дальнейшим действиям и жестким действиям в отношении Украины», – полагает эксперт. «Примечательно, что Польша при этом считает себя «любимой женой» Штатов, но на деле для Вашингтона Варшава и Киев – просто расходный материал. Американцы пользуются ими, пока это выгодно, а потом забудут», – акцентировал собеседник.

    Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

    Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тут же выступил с заявлением о том, что подобный случай попросту «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши.

    Позже к критике Украины присоединился Кшиштоф Соболевский, генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость», которая активно готовится к предстоящим выборам в Сейм. Соболевский счел решение Киева вызвать польского посла «игрой с огнем» и «наглостью», причем все это произошло 1 августа – в годовщину Варшавского восстания.

    В стороне не осталась и местная пресса. Так, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что тема притязаний Варшавы на территории Западной Украины становится мейнстримом в польском обществе. Она подчеркнула, что об этом уже говорят не только «отдельные маргиналы» на тайных встречах, но появляются и книги на эту тему, проводятся конференции, появляется соответствующая символика. «Делать вид, что этого никто не понимает, уже сил не остается», – добавила Захарова.

    Коментарии (4)
    31 июля 2023, 14:53
    Патрушев: Саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность альянса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Саммит НАТО, прошедший в Вильнюсе, подтвердил агрессивную сущность Североатлантического альянса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии в Петрозаводске.

    Он подчеркнул, что в свете активизации военной деятельности НАТО особо актуальны вопросы обеспечения безопасности на Северо-Западе РФ, передает ТАСС.

    Патрушев указал, что на прошедшем саммите НАТО были утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, зачем НАТО стягивает к российским границам 300 тыс. солдат.

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    2 августа 2023, 09:58
    Пушков призвал Польшу не рассчитывать на благодарность Украины

    Tекст: Алина Власенко

    Польше не стоит рассчитывать на благодарность Украины, поскольку ее не будет, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

    «Варшава напрасно надеется на благодарность Киева. Ее не будет», – написал Пушков в Telegram, добавив при этом, что Польша и Украина используют друг друга в своих интересах.

    Он также отметил, что поляков и украинцев все еще разделяет история, хотя Варшава и пытается закрывать глаза на символы и идейную основу нынешней Украины.

    Кроме того, написал Пушков, Польша преувеличивает свой вес в западном альянсе, а у Киева на Западе есть кураторы намного весомее Варшавы.

    Напомним, глава бюро международной политики Польши Марчин Пшидач упрекнул Киев в неблагодарности за помощь со стороны Варшавы. После этого польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Киева вызвать польского посла.

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    1 августа 2023, 13:04
    Лукашенко выразил надежду на отсутствие необходимости применять ядерное оружие

    Лукашенко выразил надежду на отсутствие необходимости применять размещенное в Белоруссии ядерное оружие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что применять размещенное в республике российское ядерное оружие не придется, так как оно служит фактором сдерживания.

    Он пояснил, что «ядерное оружие – это безопасность.

    «Не дай бог придется использовать оружие. Я все-таки надеюсь, этого не будет», – сказал президент, передает ТАСС.

    Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы белорусы воевали, поэтому Минск делает выводы и не «бряцает оружием». При этом страна готова в любой момент защитить себя.

    Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия – вынужденная мера, гипотетический вывод оружия из страны республики возможен только, если США и НАТО откажутся от антироссийского курса.

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    2 августа 2023, 11:19
    Asia Times: ВСУ использует оружие НАТО против России вопреки требованию Запада

    Asia Times: ВСУ использует оружие НАТО против России, хотя Запад утверждает обратное

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины активно используют поставленное Североатлантическим альянсом оружие против России, хотя Запад утверждает обратное, пишет обозреватель Asia Times Стивен Брайен.

    Автор в материале для Asia Times перечисляет вооружения, которые используются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Речь идет о крылатых ракетах, беспилотниках, ракетных комплексах и кассетных боеприпасах.

    Брайен также обращает внимание на то, что в Пентагоне не могут дать определенный ответ относительно шпионажа за территориями России при помощи разведывательных дронов Global Hawk. Вместе с тем он выразил уверенность, что именно таким образом собираются необходимые данные для наведения целей ВСУ, расположенных на территории России, пишет Царьград.

    Ранее сенатор Константин Долгов в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что в Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, будет использовано против России, и, в частности, против гражданских объектов.

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