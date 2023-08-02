Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Reuters: Бразилия выступает против расширения БРИКС
Бразильские власти не заинтересованы в расширении БРИКС из-за опасений, что группа может потерять свою сплоченность, пишет Reuters со ссылкой на бразильских официальных лиц.
По словам журналистов, Бразилия заинтересована в том, чтобы БРИКС оставался сплоченным, и опасается, что расширение организации не будет этому способствовать. Однако, как пишет Reuters со ссылкой на источники, рано или поздно Бразилии придется уступить.
Вместе с тем страна будет настаивать, чтобы любое расширение было постепенным, а главная роль сохранялась за пятью членами БРИКС, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема расширения БРИКС стоит в повестке дня саммита, но между членами объединения существуют нюансы по этому вопросу.
Напомним, членами БРИКС недавно захотели стать Боливия, многие страны Африки, Белоруссия. О заинтересованности в присоединении к группе также заявляли Аргентина, Иран, Индонезия и Саудовская Аравия. Между тем Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро принять в объединение другие страны.