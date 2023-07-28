Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».7 комментариев
Bloomberg: Индия и Бразилия выступили против быстрого расширения БРИКС
Bloomberg: Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить БРИКС
Индия и Бразилия планируют обсудить возможное расширение БРИКС на саммите, они выступают против призыва Китая быстро принять в объединение другие страны, сообщает Bloomberg.
Агентство со ссылкой на источники заявляет, что Индия якобы предлагает разработать строгий план по вступлению других стран в БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) без формального вступления в группу. Власти Бразилии опасаются, что расширенный состав БРИКС будет выступать «противовесом Вашингтону и ЕС», передает ТАСС.
Ранее секретарь Совбеза России Патрушев заявил, что в БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) нет конфронтационности и скрытой повестки, что является залогом привлекательности объединения для многих государств.