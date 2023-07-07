7 июля 2023, 19:55

Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС

Tекст: Алексей Дегтярев

Белорусская сторона передала бразильской ноту, подтверждающую намерение стать членом объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщили в МИД Белоруссии.

Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич встретился с замминистра иностранных дел страны Марией Луизой Эскорел де Мораес и передал ей ноту, подтверждающую намерения Минска стать членом БРИКС, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Посол и замминистра поговорили об укреплении сотрудничества двух стран, указали на готовность наращивать политическое и торгово-экономическое взаимодействие. Также они обсудили поставки калийных удобрений на рынок Бразилии, перспективы участия Белоруссии в госпрограммах Бразилии для частных фермеров и семейных фермерских хозяйств.