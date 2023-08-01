Песков: Нюансы расширения БРИКС будут обсуждаться участниками саммита в ЮАР

Tекст: Алина Власенко

Он уточнил, что тема расширения БРИКС стоит в повестке дня будущего саммита. Песков подчеркнул, что это важная тема, поскольку все больше государств хотят присоединиться к БРИКС, передает ТАСС.



В то же время он указал, что в рамках БРИКС «существуют определенные нюансы» по теме расширения, и это будет обсуждаться в ходе саммита.

Напомним, в июне президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к БРИКС. Многие страны Африки также высказались о желании присоединиться к БРИКС. Белоруссия передала ноту о намерении стать членом БРИКС. Официальную заявку на членство в БРИКС также подали Алжир, Бангладеш и Египет. О заинтересованности в присоединении к группе заявляли Аргентина, Иран, Индонезия и Саудовская Аравия.

Между тем, Bloomberg утверждает, что Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро принять в объединение другие страны.