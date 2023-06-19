Бангладеш подал заявку на вступление в БРИКС

Власти Бангладеш подали заявку на членство в БРИКС, сообщает издание Dhaka Tribune.

По словам источника издания, во время обсуждения с премьер-министром Шейх Хасиной президент ЮАР Сирил Рамафоса одобрил это решение. После этого было направлено официальное письмо министром иностранных дел Абдулой Моменом председателю БРИКС И главе МИД ЮАР Наледи Пандор, передает РИА «Новости».

Встреча Хасина и Рамафосы прошла в Женеве в прошлую среду. Расширение БРИКС будет обсуждаться на саммите в Южной Африке в августе 2023 года. Сейчас Бангладеш признана «Другом БРИКС».

Ранее глава Сербии Александар Вучич не исключил, что стране придется выбирать между Евросоюзом и БРИКС.