Вучич заявил, что в будущем перед Сербией может встать вопрос выбора между ЕС и БРИКС

Сейчас Сербия находится на европейском пути, но в будущем, возможно, ей придется выбирать между ЕС и БРИКС, заявил президент страны Александр Вучич.

Отвечая на вопрос о рассмотрении БРИКС в качестве альтернативы ЕС, Вучич заявил, что «это большой вопрос на будущее». По его мнению, такой вопрос «наверняка откроется». «Сербия находится на европейском пути, пока я президент, а это еще чуть меньше четырех лет», – приводит его слова ТАСС.

Вучич заявил, что Сербия «так или иначе будет на европейском пути», но не вступит в ЕС «в тот момент», так как этого не хотят в Евросоюзе. В связи с этим, как заявил Вучич, «будет вопрос для нового сербского поколения через какие-то 10 или 20 лет». Он заявил, что многие государства хотели бы «выйти из-под доминирования Запада».

Напомним, Вучич заявил, что Сербия продолжает прикладывать усилия для вступления в Евросоюз, но не намерена прорабатывать вопрос о присоединении к НАТО. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что Сербия для вступления в Евросоюз должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России.