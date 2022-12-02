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Еврокомиссар назвал условие вступления Сербии в ЕС
ЕК: Сербия для вступления в ЕС должна провести реформы и ввести санкции против России
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Сербия для вступления в Евросоюз (ЕС) должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.
«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Но не могу скрыть факт, что российская агрессия на Украине влияет и на процесс присоединения, прогресс в верховенстве права ключевой, но этого недостаточно. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее <...>. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла, Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции», – передает ТАСС слова Варгейи.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, так как эта страна «помогла в вопросе сохранения территориальной целостности».
Напомним, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что представители Евросоюза заявили, что Белград должен признать независимость Косово, а также ввести санкции против России ради возможности вступить в Евросоюз.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Медведев: После сообщения о потерях ВСУ главе ЕК «прилетело по голове» из США
Медведев назвал ЕС штатом США после удаления сообщения фон дер Ляйен о потерях ВСУ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.
Медведев сообщил, что европейскому политику «прилетело по голове» из Вашингтона. По его словам, сообщение о потерях отредактировали после реакции Вашингтона.
«Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вырезали информацию о числе погибших украинских военных и гражданских лиц. Глава ЕК указала, что «на сегодняшний день погибли более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. военных». Представитель фон дер Ляйен заявил об ошибках в данных.
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
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Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
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Экономист оценил планы ЕС заработать на замороженных российских активах
Экономист Любич: У ЕС нет никаких законных оснований для изъятия активов России
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Отвечать на действия Еврокомиссии в отношении активов России мы можем любым способом в соответствии с нормами международного права. Однако самым простым и приемлемым станут ответные действия в отношении активов стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Антон Любич. Ранее Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину.
«Единственная возможность законным способом изъять суверенную собственность Российской Федерации против ее воли – реквизировать ее при официальном объявлении войны России со стороны реквизирующего государства», – рассказал экономист Антон Любич.
«Любой иной способ реквизиции подразумевает наличие добровольного согласия Российской Федерации на исполнение решения, поскольку суверенная собственность пользуется иммунитетом на основании целого ряда межгосударственных многосторонних актов международного права», – отметил собеседник.
«В свою очередь, собственность граждан России может быть изъята на основании решений национальных судов по гражданским искам о компенсации убытков, либо при конфискации на основании приговора по уголовному делу. В обоих случаях должно иметь место виновное действие непосредственно лица, привлеченного к суду, в адрес истца, например, государства Украина», – пояснил он.
«При этом изъятие частной собственности гражданина без вины невозможна не только в мирное, но и даже в военное время. Подобные действия запрещены даже в случае официального объявления войны. Об этом прямо и недвусмысленно сказано в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», – подчеркнул эксперт.
«Одновременно с этим, международное право подразумевает равноправный статус сторон. Поэтому универсальный способ защиты государством его прав, нарушенных другим государством - ответные действия. Например, арест суверенной собственности государства-нарушителя как у себя в стране, так и в дружественных странах», – объясняет экономист.
«Судебное разрешение подобных споров, например, через Международный Суд ООН, возможно только при согласии обеих сторон спора с юрисдикцией такого суда. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие международного права от внутригосударственного», – отметил Любич.
«Вместе с тем, по международным нормам, можно обратиться за защитой прав в Совет Безопасности ООН, но, напомню, один из членов Европейского Союза, а именно, Франция, обладает в нем правом вето», – акцентировал собеседник.
Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать действия Еврокомиссии беспределом, экономист отметил, что «беспредел» – «это термин скорее из воровских понятий». «Я не уверен, что могу грамотно применять подобные термины. Однако, на языке юриспруденции это называется «грубым нарушением международного права», – заключил он.
Напомним, Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом, по данным издания Reuters, официальные лица в ЕС и США уже несколько месяцев спорят, как на законных основаниях можно организовать арест российских активов. Отмечается, согласно законодательству большинства стран-членов ЕС, арест замороженных активов возможен только при наличии решения суда на имя конкретного владельца счета. Издание отмечает, что большинство активов россиян зарегистрированы как средства «принадлежащие членам семьи или подставным лицам».
Издание Bloomberg приводит слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС будет стремиться создать структуру для управления этими средствами, их инвестирования и использования последующих доходов для передачи Украине. Bloomberg также отмечает, что юристам ЕС уже поступило задание рассмотреть различные юридические варианты использования российских активов.
Одновременно с этим стало известно, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения военных преступлений России. Издание Politico приводит цитату Урсулы фон дер Ляйен: «Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования российской агрессии».
При этом ранее Банк России заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран.
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Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину
Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В краткосрочной перспективе, сообщила фон дер Ляйен, ЕК вместе с партнерами создаст структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины, передает ТАСС.
После отмены санкций эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины, сказала она.
Чтобы легализовать эти операции, ЕС намерен создать международный суд против России и заручиться поддержкой ООН, сообщила фон дер Ляйен.
Банк России ранее заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается.
Москва заявила о лихорадочных попытках ЕС своровать российские активы
Замглавы МИД Грушко: Брюссель лихорадочно пытается своровать замороженные российские активы
Лихорадочная деятельность Еврокомиссии направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций с целью присвоения замороженных российских активов, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
ЕК, по его словам, пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, передает РИА «Новости».
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан. Теперь Еврокомиссия хочет инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине.
В Минфине США назвали сроки согласования ЕС потолка цен на нефть
Минфин США: Евросоюз согласует потолок цен на нефть до 5 декабря
Евросоюз до 5 декабря согласует введение ограничений на нефть из России, несмотря на позицию Польши, сообщил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо
Он выразил уверенность, что удастся достичь прогресса в согласовании потолка цен на нефть до крайнего срока, 5 декабря. По словам Адейемо, Европа предпочитает усилить давление на границу. Ожидается, что Польша и остальные страны ЕС поддержат решение, передает ТАСС.
Напомним, ЕК предложила странам Евросоюза утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Российский постпред высмеял «большое достижение» Европы
Постпред Ульянов: Европа лишилась России как крупнейшего поставщика энергии
Европа лишилась крупнейшего поставщика энергии – России, заявил постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) он написал, что Европа получила возможность покупать американский СПГ, при этом цена его гораздо более высокая. «Большое достижение!» – сыронизировал Ульянов.
Так российский постпред отреагировал на сообщение одного из пользователей, процитировавшего главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, по словам которого «Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента», передает РИА «Новости».
Напомним, аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Согласно прогнозам, ЕС ждет еще минимум два тяжелых года. При этом многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Газета ВЗГЛЯД писала, куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС.
В МИД заявили об отсутствии интереса к Мюнхенской конференции
МИД России считает, что Мюнхенская конференция перестала быть объективной
Делегация из России не планировала принимать участие в Мюнхенской конференции-2023, в Москве нет интереса к форуму, сообщили в российском МИД.
В ведомстве подчеркнули, что заявление председателя конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, где он отмечает, что российские официальные лица не будут приглашены в 2023 году, а остальные планируют «обсудить будущее России» с лидерами «российской оппозиции и изгнанниками», является открытым нарушением принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела, передает РИА «Новости».
Также в МИД заметили, что дипломат Хойсген проявляет несвойственные для себя качества, отказываясь от диалога с Москвой и не желая услышать иную точку зрения. Так, утверждают в МИД, дипломат дискредитировал «некогда уважаемый форум», который в последние годы стал трансатлантическим.
В МИД отметили, что отказаться от участия в форуме планировали заранее, предвидя конфронтационную политику западных стран по отношению к России.
Цена газа в Европе превысила 1600 долларов впервые с октября
Цена газа в Европе превысила 1600 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с октября
Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше 1600 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с середины октября, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Общий рост цены с начала дня составляет почти 10%, передает ТАСС.
Так, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1605 долларов за 1 тыс. куб. м, или 149,68 евро за МВт·ч.
Цена газа в Европе растет на постепенно увеличивающемся отборе газа из хранилищ из-за похолодания и сокращении в последние дни средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.
Ранее в Газпроме заявили, что европейские страны дестабилизировали мировой рынок сжиженного газа (СПГ) и снизили мировую энергетическую безопасность.
Захарова высмеяла угрозу ЕС заблокировать Twitter
Спикер российского МИД колко прокомментировала инициативу ЕС о блокировке Twitter в случае несоблюдения правил модерации
Если эмблемой компании сделать трансгенную, раскрашенную в радужный цвет птичку, то все правила модерации, по мнению ЕС, будут соблюдены, отреагировала спикер российского МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она задалась вопросом, если новой эмблемой компании сделать «трансгенного пернатого», раскрасив птичку цветами радуги (флаг ЛГБТ-сообщества – прим. ВЗГЛЯД), тогда можно ли будет Маску произвольно разблокировать людей.
«Из жизни либеральных диктатур», – заключила Захарова.
Ранее Евросоюз пригрозил Twitter запретом работы на своей территории, если владелец соцсети Илон Маск не будет следовать их правилам о модерации контента.
До этого Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты, так как за амнистию страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса. Так, на основе опроса была разблокирована страница экс-президента США Дональда Трампа.
Назван вероятный срок согласования потолка цен на нефть странами ЕС
The Wall Street Journal: Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть
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Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже 60 долларов, сообщили участвующие в дискуссиях дипломаты The Wall Street Journal.
По имеющимся у источников издания сведениям, Еврокомиссия (ЕК), чтобы заручиться согласием Польши, в четверг представила новый проект соглашения, в котором стороны обязуются пересматривать потолок цен каждые два месяца, начиная с января, чтобы предельная цена на российскую нефть устанавливалась как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также выразила намерение ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.
Как сообщает издание, официальные лица ЕС уверены, что в пятницу потолок цен удастся согласовать, но они опасаются, что у партнеров в Группе семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) до выходных не будет достаточно времени, чтобы приготовиться к введению ограничений.
По имеющейся у издания информации, если ЕС согласует ценовой порог, решение должно быть письменно закреплено G7. Как отмечает издание, Группа семи, а также Австралия стремятся успеть ввести ценовой потолок на российскую нефть до того, как 5 декабря вступит в действие отложенное эмбарго на морские поставки нефти из России в Евросоюз.
Ранее портал OilPrice предупредил, что введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.
Лавров заявил о цели НАТО держать русских вне Европы
Глава МИД России Лавров сообщил, что НАТО придерживается политики холодной войны и не хочет пускать русских в Европу
Североатлантический альянс обратился к приоритетам холодной войны – держать американцев в Европе, а русских при этом не пускать, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, альянс создавался под лозунгом первого генсека Гастингса Исмея «держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев под контролем. По словам Лаврова, НАТО вернулось к приоритетам, придуманным 70 лет назад, передает РИА «Новости».
Также, по мнению Лаврова, Соединенные Штаты уже держат под колпаком не только немцев, но и весь Евросоюз.
Тем временем в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) скопилось огромное количество проблем, заключил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что сотрудничество с Западом в сфере безопасности будет возможно лишь на принципиально новых началах.
Также он заявил, что ничто еще не наносило такого значительного ущерба ОБСЕ, как председательство Польши в 2022 году.
В ЕС начали наращивать отбор газа из подземных хранилищ
Gas Infrastructure: Через Украину газ поступает в прежнем объеме, но ЕС резко наращивает отбор из подземных хранилищ
Европейские страны начали наращивать темпы отбора газа из своих подземных хранилищ из-за сниженной ветрогенерации в выработке электроэнергии и увеличивают поступления сжиженного природного газа до рекордных уровней, следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe.
Уточняется, что на 30 ноября отбор газа из подземных хранилищ составил 432 млн кубометров, а закачка – только 26 млн кубометров. В данный момент хранилища Европы заполнены на 92,81%, в них уже есть 100,4 млрд кубометров газа. При этом максимальная же вместительность таких хранилищ составляет 107,7 млрд кубометров, передает ТАСС.
По данным ассоциации, максимальное заполнение хранилищ стало возможным за счет покупки СПГ по высоким ценам. Так, по итогам ноября средняя цена газа составила около 1262 долларов за тысячу кубометров.
При этом на 2 декабря поставки российского газа сохранились в прежнем объеме – 42,4 млн кубометров через «Суджу», о чем сообщает «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).
Отмечается также, что в ноябре отбор газа из подземных хранилищ Европы оказался минимальным с 2011 года из-за позднего старта отопительного сезона. Так, отбор газа составил всего 4,4 млрд кубометров. Оператор объясняет такую тенденцию тем, что в октябре и начале ноября погода была аномально теплой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в то время, когда поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Bloomberg выяснил, что затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня.
Немецкий политик обвинил Шольца в бездействии перед СВО
Экс-глава немецкой СДПГ Лафонтен заявил, что Шольцу стоило просить Байдена отвести силы НАТО от России
Канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине, выразил мнение для Westen бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
По его словам, существовала реальная возможность предотвратить конфликт, однако США резко отвергли требование Москвы не размещать военные объекты на российской границе. При этом канцлеру Германии, президенту Франции и лидерам других стран Европы нужно было убедить США начать учитывать интересы безопасности России, передает РИА «Новости».
Лафонтен добавил, что на сегодня многие политики понимают это и начинают признавать, что мира в Европе без России не будет. Он подчеркнул, что ошибочным было рассчитывать на размещение американских ракет с подлетом в несколько минут на границе ядерной державы.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России.