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Китай решил искать воду на южном полюсе Луны
Китай планирует искать замерзшую воду возле южного полюса Луны с помощью особого детектора, который будет доставлен аппаратом «Чанъэ-7», говорится в опубликованной в научном журнале Space: Science & Technology статье.
Как говорится в статье, планируется, что в 2024 году аппарат «Чанъэ-6» будет запущен для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны, после чего, ориентировочно в 2026 году, к спутнику Земли отправится аппарат «Чанъэ-7», который прилунится в зоне южного полюса, передает ТАСС.
Для изучения источника появления лунного водяного льда планируется проводить как орбитальное дистанционное зондирование, так и обнаружение на месте в зонах постоянной тени южного полюса Луны. Специалисты полагают, что молекулярный анализатор воды, установленный на летающем мини-зонде, сможет обнаружить молекулы воды в слое инея на поверхности Луны.
Затем буровой инструмент на зонде возьмет образец водяного льда лунного грунта, а манипулятор переместит его в нагревательную печь для спектрального анализа. Летающий детектор сможет преодолеть ограничения, с которыми сталкиваются традиционные луноходы, которые не способны достичь дна кратера, и результаты измерений покажут, содержит ли лунный грунт на дне кратера воду, аммиак и другие летучие вещества.
Использование лунной воды считается необходимым условием для длительного присутствия человека на Луне и в более глубоком космосе.
Ранее Китай заявил о планах осуществить высадку тайконавтов на Луну до 2030 года.