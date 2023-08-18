Лидеры политических фракций на «Территории смыслов» обсудили с молодежью будущее страны

В дискуссии приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, руководитель «Новых людей» Алексей Нечаев и глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

С молодыми политиками, управленцами, представителями органов власти и правоохранительных структур они подчеркнули важную роль молодежи в будущем нашей страны и в предстоящих выборах в единый день голосования – 10 сентября 2023 года.

Зюганов отметил важность изменений, которые произошли в России, когда президентом стал Владимир Путин. «Главный смысл сегодня – победить на поле брани, когда натовцы, американцы бросили жестокий вызов всему русскому миру, и все сделать для того, чтобы пройти системный кризис без лишних потерь. С приходом Владимира Путина появилась надежда, что мы выйдем из «лихих девяностых» и вырулим на тот курс созидания, без которого у молодежи не может быть будущего», – подчеркнул он.

Васильев подчеркнул: «У нас сегодня благодаря политике президента и руководителей фракций, председателя Госдумы, такой монолит. Консолидация политических сил в нашем обществе – это основной ресурс, на основе которого мы можем добиться очень многого». По словам Владимира Васильева, страны Запада рассчитывали через санкции ослабить общество, внести в него раскол, но у них ничего не получилось.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отметил: «Нам необходимо улучшать демографическую ситуацию в стране, чтобы не сбылись апокалиптические прогнозы тех, кто выступает против нас. Нам необходимо реализовывать программы по поддержке молодежи не только в городах, но и на селе. Молодежная организация ЛДПР объявила Год работы с молодежью, живущей в селах и в малых городах».

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов по итогам встречи подчеркнул: «Самое важное, что сегодня продемонстрировали все, – единение. Мы за победу в СВО, за победу России и в этой связи наши противоречия для молодежи не важны. Важно то, что нас объединяет, – вера в нашу победу, вера в то, что Россия – самая справедливая, самая лучшая страна в мире!»

По словам руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева, делать свое дело, зарабатывать и действовать по своей воле во благо страны – это и есть национальная идея. Он привел данные исследования ВЦИОМ, в соответствии с которым 60% россиян хотели бы иметь свое дело. Парламентарий отметил, что на это у людей несколько причин. Одна из них: люди хотят на эти деньги сами достойно жить и хотят детей вырастить.

В этот же день проходила встреча с лидерами молодежных крыльев партий. Разговор был посвящен теме вовлечения молодежи в политическую деятельность.