Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.3 комментария
В Крыму опровергли сообщения о воздушной тревоге над Крымским мостом
Советник главы Крыма Крючков опроверг информацию о воздушной тревоге над Крымским мостом
Сообщения о том, что на Крымском мосту якобы прозвучала воздушная тревога, не соответствует действительности, сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.
В своем Telegram-канале он указал, что данная информация является интернет-атакой со стороны Киева.
«На крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Это украинский вброс и фейк», – подчеркнул Крючков.
Также советник главы Крыма призвал граждан доверять исключительно официальным источникам информации.
Тем временем в Крыму проходит крупнейшее в России культурное событие – Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Одно из ключевых событий фестиваля – открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО».