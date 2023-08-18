  • Эксперт: Исключить атаки дронов на Москву до полного поражения Украины будет сложно
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    Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ
    Эксперт объяснил пользу высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса
    Обломки украинского БПЛА повредили крышу и фасад павильона «Экспоцентра» в Москве
    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
    Прогноз разведки США по контрнаступлению ВСУ вызвал скандалы в Конгрессе
    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte из Одессы в воды Босфора
    США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    3 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    42 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    8 комментариев
    18 августа 2023, 13:35

    В Крыму опровергли сообщения о воздушной тревоге над Крымским мостом

    Советник главы Крыма Крючков опроверг информацию о воздушной тревоге над Крымским мостом

    Tекст: Александра Юдина

    Сообщения о том, что на Крымском мосту якобы прозвучала воздушная тревога, не соответствует действительности, сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.

    В своем Telegram-канале он указал, что данная информация является интернет-атакой со стороны Киева.

    «На крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Это украинский вброс и фейк», – подчеркнул Крючков.

    Также советник главы Крыма призвал граждан доверять исключительно официальным источникам информации.

    Тем временем в Крыму проходит крупнейшее в России культурное событие – Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Одно из ключевых событий фестиваля – открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО».

    17 августа 2023, 20:36
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.

    «У вас за время контрнаступления 45 тысяч человек погибло и калеками ушли. <…> Потери у вас на фронте – 1 к 8», – передает ТАСС слова Лукашенко.

    Также он добавил, что у России есть в резерве 250 тыс. человек, вооруженных современной техникой. «Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь – они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье», – сказал Лукашенко.

    Также он добавил, что Запад начинает понимать, что даже с его помощью Украина не сможет выдержать. Лукашенко отметил, что от Украины может остаться только «клочок» земли, и такого государства больше не будет, если она не сядет за стол переговоров.

    Ранее белорусский лидер рассказал, как должны проходить переговоры по Украине.

    Коментарии (25)
    17 августа 2023, 19:46
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты, киевский режим никогда не будет столь агрессивным к России, как раньше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    Отвечая на вопрос о том, говорил ли президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах цели СВО будут выполнены, Лукашенко отметил, что не обсуждал с российским коллегой эту тему «в таком духе», передает ТАСС.

    Он выразил собственное мнение, по его словам, цели СВО уже выполнены, и Украина никогда не будет «так агрессивно себя вести в отношении России» после окончания боевых действий, как это было до них.

    Также Лукашенко в ходе интервью заявил, что отдельные российские части заходили через белорусскую территорию на Украину.

    Коментарии (65)
    18 августа 2023, 07:59
    Прогноз разведки США по контрнаступлению ВСУ вызвал скандалы в Конгрессе

    WP сообщила о возражениях ряда американских конгрессменов против помощи Киеву после негативного прогноза разведки США

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления, сообщают источники.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит, в частности, о том, что ВСУ не достигнут «ключевого» Мелитополя. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что Киеву не предоставили более мощные вооружения, передает РИА «Новости».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов.

    Коментарии (9)
    17 августа 2023, 21:34
    Турция выразила России недовольство из-за досмотра судна в Черном море

    Турция предупредила Россию о росте напряженности после досмотра судна в Черном море

    Турция выразила России недовольство из-за досмотра судна в Черном море
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Турции заявили о риске роста напряженности в Черном море, если ситуация с досмотром судов Россией повторится, говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции.

    «После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Напомним, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, который шел в порт Украины.

    Коментарии (41)
    17 августа 2023, 20:45
    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко рассказал, где находился Зеленский, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева
    @ James McGill/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский находился в погребе, когда российские войска были около Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    По его словам, у Зеленского не было войск, чтобы защитить столицу, сообщает «Московский комсомолец». Лукашенко добавил, что лично наблюдал за тем, как некоторые представители киевской власти были готовы «поднять руки вверх».

    «Наверное, вы знаете, что войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда, и никакой президент Украины там не отражал – у него войск фактически не было, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, уже наполовину точно были не его, они не хотели погибать», – пояснил Лукашенко, передает ТАСС.

    По словам Лукашенко, российские войска отошли от Киева, потому что президент Владимир Путин не хотел больших жертв среди мирного населения.

    Ранее Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.


    Коментарии (34)
    17 августа 2023, 23:57
    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ

    Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ кораблями ЧФ «Пытливый» и «Василий Быков»

    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку атаки морским безэкипажным катером кораблей Черноморского флота России, сообщило российское Минобороны.

    Атака была предпринята в 22.55 мск в 237 км юго-западнее Севастополя. Украинский катер, «не достигнув цели атаки», был уничтожен огнем сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков». Корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, Украина угрожает усилить морскую войну в Черном море и проводит атаки на российские торговые суда и военные корабли, в том числе используя безэкипажные катера.

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    18 августа 2023, 00:47
    США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине

    Reuters сообщило о согласии США на передачу Данией и Нидерландами истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине

    США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине
    @ A U.S. Air Force

    Tекст: Антон Антонов

    США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение украинских пилотов, сообщают информационные агентства.

    Глава Госдепа Энтони Блинкен направил соответсвующие письма указанным странам. В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит Украине воспользоваться новыми возможностями, как только «первая группа пилотов завершит свое обучение», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают работу с партнерами, чтобы выбрать «способы передачи» F-16 «со стороны других стран», передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным СМИ, первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению F-16 к лету 2024 года. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат признал, что Украина не получит осенью или зимой американские истребители.

    Коментарии (13)
    18 августа 2023, 10:58
    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte в воды Босфора

    Минобороны Турции разъяснило, почему сухогруз Joseph Schulte был пропущен в Босфор

    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte в воды Босфора
    @ ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вошедший утром в пятницу в Босфор, перевозит на борту контейнеры, а не сельхозпродукцию, сообщает Минобороны Турции.

    Отмечается, что прибывшее с Украины и вошедшее в Босфор судно перевозит контейнеры, а не зерновые. Однако в ведомстве не уточнили, что именно находится в самих контейнерах, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что контейнеровоз вошел в Босфор – это первое судно с сельхозпродукцией с Украины, которое вошло в пролив после прекращения зерновой сделки.

    Напомним, Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. В среду Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы. Политолог и экономист Иван Лизан заявил, что это «очевидная провокация». По его словам, «украинцы были бы рады», если бы Россия потопила судно под флагом Гонконга.

    Коментарии (8)
    18 августа 2023, 05:11
    Минобороны подтвердило попытку украинского БПЛА атаковать Москву

    Минобороны России сообщило о попытке украинского беспилотника атаковать Москву

    Минобороны подтвердило попытку украинского БПЛА атаковать Москву
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением беспилотника на объекты в Московском регионе, никто не пострадал, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что после «воздействия средств поражения ПВО» беспилотник «изменил траекторию полета и упал на нежилое здание». Пострадавших нет, возгораний не произошло.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки беспилотника упали в зоне «Экспоцентра», но «значимых разрушений зданию не нанесли».

    Коментарии (5)
    18 августа 2023, 10:10
    Обломки украинского БПЛА повредили крышу и фасад павильона «Экспоцентра» в Москве

    В Сети появилась видеозапись последствий падения украинского БПЛА возле «Экспоцентра» в Москве

    Обломки украинского БПЛА повредили крышу и фасад павильона «Экспоцентра» в Москве
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник взорвался рядом со зданием «Экспоцентра» в Москве, в результате падения обломки БПЛА повредили крышу и фасад павильона, сообщают спецслужбы.

    В Telegram-канале Shot указано, что беспилотник ВСУ упал возле «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной в Москве, зафиксировано повреждение части павильона № 8 – обломки взорвавшегося аппарата упали на крышу и фасад здания на площади 30 кв. метров.

    В данный момент на месте ЧП работают спецслужбы, информации по пострадавшим не поступало.

    По информации очевидцев, беспилотник некоторое время летел вдоль Москвы-реки, москвичи видели его за пять-семь минут до взрыва, передает «Московский комсомолец».

    Так, в 3:49 в правоохранительные органы обратился проживающий на 13-м этаже дома по Береговому проезду житель района Филевский парк, который сообщил о шуме, слышном с улицы. Когда мужчина посмотрел в окно, то увидел летательный аппарат с пропеллером, летевший вдоль Москвы-реки в сторону «Москва-Сити» на уровне 15-го этажа.

    Ранее силы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник в районе Карамышевской набережной Москвы. При падении обломков никто не пострадал. Серьезных разрушений также не зафиксировано.

    Коментарии (29)
    18 августа 2023, 05:47
    Бывший разведчик США предрек Украине потерю Купянска и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер не исключил стратегического поражения Украины к концу лета или в начале осени

    Бывший разведчик США предрек Украине потерю Купянска и Харькова
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина может потерять контроль и над Харьковом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что оборона вооруженных сил Украины у Купянска «разбита», российские войска за день проходят «пять, десять, пятнадцать километров» и «угрожют войти в город». «Он скоро падет. А дальше Харьков», – приводит его слова РИА «Новости».

    Риттер также заявил, что Киеву вряд ли удастся восполнить потери, которые понесли ВСУ. По его мнению, «это начало конца». Он заявил, что российские силы «оказывают давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону».

    Напомним, на Купянском направлении подразделениями Западной группировки при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. На данном направлении за сутки было  уничтожено до 125 украинских военных.

    Коментарии (19)
    18 августа 2023, 13:08
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова заместителя официального представителя Госдепа США Веданта Пателя о том, что США будут считать победой на Украине полный вывод российских сил из страны, являются признанием капитуляции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем сообщении в Telegram дипломат поздравила Вашингтон «с заявленной Госдепом» капитуляцией.

    «Молодцы. Правильно сказали», – написала Захарова.

    Ранее экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ.

    Коментарии (6)
    18 августа 2023, 07:47
    Покинувший порт Одессы сухогруз вошел в пролив Босфор

    Контейнеровоз под флагом Гонконга Joseph Schulte с грузом с Украины вошел в пролив Босфор

    Покинувший порт Одессы сухогруз вошел в пролив Босфор
    @ The Independent/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Контейнеровоз Joseph Schulte вошел в Босфор, пишут СМИ, указывая, что это первое судно с сельхозпродукцией с Украины, которое вошло в пролив после прекращения зерновой сделки.

    Судно идет под флагом Гонконга, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

    Напомним, Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. В среду Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы. Политолог и экономист Иван Лизан заявил, что это «очевидная провокация». По его словам, «украинцы были бы рады», если бы Россия потопила судно под флагом Гонконга.

    Коментарии (6)
    18 августа 2023, 10:45
    Киев арестовал активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти арестовали и конфисковали активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов, поддерживая за их счет военные расходы, сообщает министр кабмина Украины Олег Немчинов.

    По его словам, общая стоимость арестованных активов составляет более 70 млрд гривен (1,915 млрд долларов), сюда же входят активы, которые находятся в управлении национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».

    При этом уточняется, что за счет части активов происходит финансирование украинской армии и силовых структур, другая часть помогает дофинансировать Фонд госимущества.

    Немчинов добавил, что с аукциона уходят такие активы, как биотопливо и аммиак, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых также финансируются военные расходы.

    Кроме того, по словам Немчинова, на Украине арестованы или конфискованы крупные имущественные комплексы – Демуринский горно-обогатительный комбинат, владельцем которого, по информации украинских властей, является российский бизнесмен Михаил Шелков, а также активы российского бизнесмена Олега Дерипаски и активы трех российских банков.

    Министр украинского кабмина пояснил, что имеются активы разного рода: вагоны, транспортные средства, несколько авиационных судов, а также более 3,5 тыс. объектов жилой недвижимости и почти 4 тыс. объектов нежилой недвижимости.

    В заключение Немчинов отметил, что процесс конфискации проходит медленно, так как Киев стремится соблюдать юридические процедуры, чтобы после окончания военных действий владельцы активов не смогли обратиться в суд и оспорить их изъятие.

    Напомним, в Европе поняли, что вряд ли смогут на законных основаниях конфисковать российские активы, в связи с чем собрались сосредоточиться на временном использовании этих средств.

    Коментарии (5)
    18 августа 2023, 03:00
    Жительница Киева первой на Украине сменила отчество на матчество

    Шестнадцатилетняя киевлянка Станислава Литвиненко первой на Украине взяла себе матчество вместо отчества

    Tекст: Антон Антонов

    Станислава Литвиненко из Киева стала, вероятно, первой гражданкой Украины, которая сменила отчество на матчество, сообщила ее мать Леся Литвиненко.

    Теперь шестнадцатилетнюю девушку зовут Станислава Лесеевна Литвиненко. Сменила она не только отчество, но и имя с фамилией. В отчестве вместо патронима взят матроним; имя девушка взяла то, которым мать изначально хотела ее назвать; также она приняла фамилию отчима, который ее воспитал, пишет «Российская газета».

    Девушка сменила имя, фамилию и отчество, когда меняла паспорт. Ее мать, которая второй раз вышла замуж, заявила, что на решение дочери повлияло воспитание, передает РИА «Новости».

    «Может быть, на ее мировоззрение повлияли наши дискуссии о библейском неравенстве. В Библии женщины были товаром, и лично меня это всегда возмущало, особенно в контексте родословной... Мой мужчина поддержал желание Стаси выбрать новые фамилию-имя-отчество», –заявила Леся Литвиненко.

    В 2020 году сообщалось, что россиянки все чаще присваивают своим детям матронимы вместо отчеств. В основном матронимы выбирают матери-одиночки.

    Коментарии (7)
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