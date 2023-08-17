На фестивале «Таврида.АРТ» открылась крупнейшая в Крыму выставка «АРТ-ЭКСПО»

На фестивале «Таврида.АРТ» открылась самая крупная в Крыму выставка «АРТ-ЭКСПО»

Выставка регионов, корпораций и партнерских организаций ежегодно проходит в рамках Фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. В 2023 году выставка представлена в новом формате – специально для нее создано выставочное пространство «АРТ-ЭКСПО». Конструкция площадью 3500 квадратных метров и высотой 12 метров расположилась между пляжем «Ракета» и Академией творческих индустрий «Меганом».

Оборудованный павильон станет главной площадкой для презентаций лучших достижений и практик регионов, арт-резиденций, учебных заведений, общественных и коммерческих организаций.

В числе экспонентов «АРТ-ЭКСПО» Белгородская, Московская, Нижегородская, Тульская области, Камчатский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Северокавказский федеральный университет, РНКБ, Почта Крыма, проект «Другое дело», Международная выставка-форум «Россия».

Каждый участник «АРТ-ЭКСПО» представляет свой оригинальный стенд, на котором в течение дней фестиваля будут проходить интерактивные форматы, мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации достижений местных творцов. Сквозная тема, объединяющая все экспозиции выставки – «Было. Есть. Будет» как символ основных этапов развития творчества, образования и культурного кода каждого экспонента, представленного на выставке.

Также на «АРТ-ЭКСПО» состоялась презентация Международной выставки-форума «Россия», которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. На стенде организаторы предлагают поучаствовать в игре «Соберем вместе», где каждый может составить свой вариант написания слова «Россия» из букв разных шрифтов и получить подарочный мерч.

С 17 по 21 августа в Крыму в бухте Капсель под Судаком проходит юбилейный пятый Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодёжь). В сердце молодежно-просветительского курорта страны собрались более 3 500 художников, писателей, музыкантов, актеров, дизайнеров, режиссеров, хореографов, специалистов событийного маркетинга и туристической индустрии из 89 регионов страны. В рамках фестиваля представлено 5 разноформатных площадок: фестивали зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт-Молодость», фестиваль «Наука как искусство». Кроме того, состоялось открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО», а масштабное арт-шествие проходит в обновленном качестве. На главной сцене выступают популярные российские артисты: SHAMAN, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие исполнители и музыкальные коллективы. Специальные гости фестиваля Григорий Лепс и Николай Расторгуев.



