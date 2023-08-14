В МИД указали на последствия для Молдавии после высылки российских дипломатов

МИД: Высылка Молдавией российских дипломатов будет иметь последствия для отношений с Москвой

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что этот недружественный шаг Молдавии несомненно будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены, передает ТАСС.

В МИД указали, что ответственность за это полностью ложится на руководство Молдавии, которое в рамках развязанной им же масштабной антироссийской кампании приняло ничем не обоснованное решение существенно сократить численность персонала российских загранучреждений в Молдавии.

Ранее сообщалось, что попавшие по требованию молдавских властей под сокращение российские дипломаты и сотрудники посольства России в Молдавии отправились домой.

Напомним, российский посол в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД для дачи разъяснений после того, как молдавские власти выдвинули в адрес российских дипломатов ряд обвинений в шпионаже. После этого Молдавия объявила о сокращении численности персонала российского посольства.