Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.0 комментариев
В офисе Зеленского пригрозили России ответом за осмотр сухогруза
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина ответит на осмотр Россией сухогруза
Украина сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ на «преступный досмотр» направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он назвал этот случай прецедентом с попыткой введения «каперского права». Подоляк потребовал признания от международного сообщества факта совершения преступления Россией и установления всех причастных, пообещав ответ со стороны Киева на досмотр сухогруза «Сукра Окан», пишет «Коммерсант».
Ранее патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.