Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.0 комментариев
Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении в Telegream-канале Минобороны, в юго-западной части Черного моря патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, на требование остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал.
В ведомстве рассказали, что с корабля был открыт предупредительный огонь из стрелкового оружия, также был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. В результате радиопереговоров, судно застопорило ход и было досмотрено, после чего продолжило путь в Измаил.
Ранее в Минобороны сообщили, что Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась.