Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.12 комментариев
ВС России уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном
Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, три 120-мм. миномета вместе с расчетами и потопили в Днепре лодку с 5 боевиками, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил источник РИА «Новости», соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении были уничтожены гаубица М-777 с боекомплектом и расчетом, лодка и 5 боевиков ВСУ, три 120-мм. минометных расчета с боекомплектом.
Также, по его словам, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, российские артиллеристы уничтожили 120-мм. миномет вместе с расчетом, а на каховском направлении гаубицу Мста-Б вместе с расчетом из пяти боевиков и боекомплектом.
Ранее склад ВСУ с боеприпасами к иностранной артиллерии был уничтожен под Херсоном.