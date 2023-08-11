Склад ВСУ с боеприпасами к иностранной артиллерии уничтожен под Херсоном

В результате огневого поражения соединения группировки «Днепр» уничтожили на херсонском направлении лодку и пять боевиков ВСУ, а также склад с боеприпасами, где хранились в том числе боеприпасы к иностранным артиллерийским системам, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местных экстренных служб.

Он добавил, что из строя выведены четыре единицы автомобильной техники и гаубица М777 с боекомплектом.

В островной зоне уничтожены 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом, а также гаубица «Мста-Б».

На каховском направлении уничтожена позиция подразделений ВСУ и 120-мм миномет.

Напомним, накануне сообщалось, что в островной зоне Херсонской области были уничтожены две лодки ВСУ и гаубица Д-30.