В островной зоне Херсонской области уничтожены две лодки ВСУ и гаубица Д-30

В результате огневого поражения соединениями группировки «Днепр» в островной зоне были уничтожены две лодки и десять боевиков ВСУ, а также гаубица Д-30 с боекомплектом, приводит его данные ТАСС.

Кроме того, как добавили в экстренных службах, на Херсонском направлении уничтожены гаубица «Мста-Б» вместе с боекомплектом и место дислокации ВСУ с четырьмя машинами, ликвидирован 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему.

На Каховском направлении уничтожена позиция украинских подразделений с самоходной артустановкой «Гвоздика».

Накануне сообщалось, что в островной зоне уничтожены две позиции подразделений ВСУ, девять военных ликвидированы.