Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.0 комментариев
В островной зоне Херсонской области уничтожены две лодки ВСУ
В островной зоне Херсонской области уничтожены две лодки ВСУ и гаубица Д-30
Группировка войск «Днепр» за последние сутки уничтожила две лодки и гаубицу Д-30 ВСУ в островной зоне Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
В результате огневого поражения соединениями группировки «Днепр» в островной зоне были уничтожены две лодки и десять боевиков ВСУ, а также гаубица Д-30 с боекомплектом, приводит его данные ТАСС.
Кроме того, как добавили в экстренных службах, на Херсонском направлении уничтожены гаубица «Мста-Б» вместе с боекомплектом и место дислокации ВСУ с четырьмя машинами, ликвидирован 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему.
На Каховском направлении уничтожена позиция украинских подразделений с самоходной артустановкой «Гвоздика».
Накануне сообщалось, что в островной зоне уничтожены две позиции подразделений ВСУ, девять военных ликвидированы.