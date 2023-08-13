Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.12 комментариев
Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в истории США более чем за век
Губернатор Гавайев Грин сообщил о росте числа жертв лесных пожаров до 89 человек
В результате лесных пожаров на Гавайях погибли 89 человек, число погибших будет расти, заявил губернатор Гавайев Джош Грин.
По словам Грина, пожар унес больше всего жизней среди всех пожаров, произошедших в США более чем за столетие, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Как сообщает NBC News, прежний антирекорд был зафиксирован в 2018 году, когда жертвами пожара в Калифорнии стали 85 человек, передает РИА «Новости».
Специалисты Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США и местного исследовательского центра оценивают необходимые восстановительные работы в 5,52 млрд долларов.
Напомним, лесной пожар начался на острове Мауи, из-за сильного ветра он быстро распространился на туристический городок Лахайна. Люди спасались на лодках в океане.