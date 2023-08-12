Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.21 комментарий
Число погибших при пожаре на Гавайях выросло до 80 человек
Количество жертв из-за пожаров на гавайских островах Мауи увеличилось до 80, сообщило управление округа штата.
Сообщается, что спасатели продолжают тушить вспышки и локализовать пожары в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи, передает ТАСС.
Напомним, лесной пожар начался на острове Мауи, из-за сильного ветра он быстро распространился на туристический городок Лахайна. Люди спасались на лодках в океане.