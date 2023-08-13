Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.9 комментариев
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны России сообщило об уничтожении противовоздушной обороной украинского беспилотника над Белгородской областью
Киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку с помощью беспилотника, российская ПВО уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.
Как сообщило ведомство, Украина предприняла попытку атаки одним БПЛА самолетного типа около 04.00 мск. В результате никто не пострадал, разрушений нет, сообщило в Telegram министерство.
В субботу вечером в Министерстве обороны также сообщили о попытке Украины атаковать объекты в России. Украинский беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.