Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.0 комментариев
Минобороны: Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российскими средствами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Министерстве обороны России.
Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, ПВО обнаружили беспилотник, который планировал атаковать объекты в России. Он был уничтожен в воздухе над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что в результате неудавшегося теракта жертв и разрушений нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Шебекинском округе.