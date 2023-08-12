Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.24 комментария
Система ПВО сбила беспилотник возле Шебекино
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что БПЛА сбили на подлете к Шебекино, информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее Вооруженные силы Украины выпустили по территории Белгородской области не менее 42 снарядов, 16 из них ударили по автомобильному пункту пропуска «Шебекино».