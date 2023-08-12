Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.0 комментариев
Умер пострадавший при взрыве газа в Дербенте подросток
Получивший сильные ожоги при взрыве газа в Дербенте подросток умер в больнице
Подросток, получивший сильные ожоги при взрыве газа в Дербенте, умер в больнице. Мальчик поступил в тяжелом состоянии с 95% поражения тела, сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.
В сообщении ведомства отмечается, что подросток, получивший ожоги при взрыве газа, несмотря на девять часов интенсивной терапии умер, передает RT.
В республиканском Минздраве также уточнили, что он получил 95% поражения поверхности тела, и его состояние с самого начала оценивалось как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в частном доме в Дербенте пострадали пять человек. Глава Дагестана сообщил, что причиной взрыва газа могло быть нарушение техники безопасности.