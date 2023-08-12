Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
В Нигере прошла манифестация у французской военной базы
AFP: У французской военной базы в Нигере прошла многотысячная манифестация
Сторонники новой власти в Нигере вышли на многотысячную манифестацию у французской военной базы в Ниамее, чтобы выразить протест в связи с планами военного вмешательства со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщают французские СМИ.
В сообщении Agence France-Presse говорится, что участники манифестации с флагами Нигера и России в руках выражали поддержку военным, пришедшим к власти, и скандировали: «Долой Францию, долой ЭКОВАС!»
Уточняется, что в манифестации приняли участие тысячи человек, передает РИА «Новости».
Напомним, военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о планах начать интервенцию. США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере.