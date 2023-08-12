В Дагестане более 100 жителей двух сел устроили массовую потасовку

  • Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Украинские военкомы ответят за рейтинг Зеленского
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Скотта Риттера
    Таджикистан направил в Россию инспекции для проверки условий жизни мигрантов
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    Египет отказался поставлять оружие Украине
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    В Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей
    Прокуратура проверит актера Панина на публичные призывы к терроризму
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    16 комментариев
    Новости
    00:04В Дагестане более 100 жителей двух сел устроили массовую потасовку

    Вечером пятницы, 11 августа, между жителями двух дагестанских сел – Шумелик и Батыр-Мурза – произошла массовая потасовка, участие в которой принимали больше сотни человек, сообщили в управлении МВД по Дагестану.

    23:37Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе СВО.

    23:16Сотрудникам Минцифры запретили технику Apple

    Министерство цифрового развития России ввело запрет на использование устройств от американской корпорации Apple в служебных целях, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

    22:49Правительство Болгарии прекратило аренду «Лукойлом» терминала Росенец

    Правительство Болгарии приняло решение уведомить «Лукойл нефтохим Бургас» о прекращении договора аренды нефтяного терминала Росенец, сообщила правительственная пресс-служба.

    22:29Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения

    В ходе планового полета в пятницу в сирийском районе Эт-Танф два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 западной коалиции, возглавляемой США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    22:09В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    21:59Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году

    Власти США не исключают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, Белый дом готов в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

    21:56Экс-президент ЮАР Зума отпущен на свободу

    Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума прибыл в тюрьму для отбытия остающегося срока заключения, однако был отпущен на свободу, его помиловали, сообщила медиагруппа SABC.

    21:48Украина решила приостановить безвизовый режим с Израилем

    Украинские власти могут отменить безвизовый режим с Израилем, сообщили СМИ.

    21:41Эксперт: Отставкой военкомов Зеленский пытается удержаться на посту президента

    Не исключено, что отставка военкомов напрямую связана с предстоящими выборами на Украине. Однако коррупцию победить Зеленский не сможет, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить всех областных начальников военкоматов.

    21:34В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей

    Вожатую из лагеря «Мультфильм» в Крыму отстранили от работы после публикации видео, на котором она оскорбляет отдыхавших детей из Шебекино Белгородской области, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Милехин.

    21:25В России решили изменить возраст предоставления отсрочки от призыва для IT-специалистов

    Минцифры РФ намерено подготовить изменения в указ президента Владимира Путина о мерах поддержки IТ-отрасли, будет скорректирован возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу, сообщил в рамках форума «Цифровая эволюция» глава министерства Максут Шадаев.

    21:16Египет отказался поставлять оружие Украине

    Египет не поддался давлению США и не будет поставлять оружие Украине, сообщила газета The Wall Street Journal.

    21:08Овечкин ответил на вопрос о возможной работе министром спорта России

    Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин заявил, что пока не думал о планах на будущее.

    20:59В Боснии и Герцеговине предъявили обвинения Додику

    Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику за невыполнение решений, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом.

    12 августа 2023, 00:04

    В Дагестане более 100 жителей двух сел устроили массовую потасовку

    Tекст: Ольга Никитина

    Вечером пятницы, 11 августа, между жителями двух дагестанских сел – Шумелик и Батыр-Мурза – произошла массовая потасовка, участие в которой принимали больше сотни человек, сообщили в управлении МВД по Дагестану.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что конфликт произошел на пустыре на территории Ногайского района.

    К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, а также руководство республиканского МВД и представители администрации района.

    Руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева сообщила РИА «Новости», что конфликт возник из-за музыки. «Не то одних возмутил репертуар, не то громкость прослушивания», – сказала она.

    Напомним также, в начале августа в Московской области задержали двоих участников драки со стрельбой, во время потасовки пострадал человек.

    11 августа 2023, 06:26
    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сказал, что удар нанесен расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», передает ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 ВСУ в населенном пункте Миньковка (ДНР). Также уничтожены САУ Krab в Северске и станция РЛС в Краматорске.

    Помимо этого, истребители Су-34 Южной группировки нанесли удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной мехбригады ВСУ под Серебрянкой и 28-й отдельной мехбригады ВСУ в районе Ивановского.

    Накануне сообщалось, что в нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, один из которых произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    Коментарии (20)
    11 августа 2023, 06:48
    Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши

    Французский политик Филиппо: Переброска войск Польши приведет к мировой войне

    Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение польских властей направить военных к границе с Белоруссией является безумием, это может спровоцировать третью мировую войну, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что из-за существующих правил если Польша вступит в войну, государства – члены Североатлантического альянса и Европейского союза будут обязаны «последовать за ней».

    «Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне», – написал французский политик, призвав оставить это, передает РИА «Новости».

    Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, республика намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек.

    Коментарии (13)
    11 августа 2023, 09:59
    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя

    Rzeczpospolita: Украина проигрывает на поле боя

    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Польские СМИ приумножают успехи Киева и выдают населению искаженное представление о положении дел ВСУ, хотя на самом деле Украина проигрывает на поле боя, выразила мнение одна из ведущих газет Польши Rzeczpospolita.

    Издание заверяет, что Украина не выигрывает эту войну, несмотря на то, что всем на Западе этого бы хотелось, однако польские СМИ часто выдают желаемое за действительное, передает ТАСС.

    В частности, большинство сообщений польских СМИ о том, что братья-украинцы вот-вот захватят Москву. Более того, они якобы бомбят дома в России, атакуют корабли и ставят условия. Даже сам автор заметки признался, что долгое время в это верил.

    Однако, как указывает издание, тема поменяла ориентиры, украинские неудачи стали просачиваться в польские доклады западных аналитических центров. Отправной точкой также стала публикация газеты The New York Times о том, что контрнаступление ВСУ увязло в минных полях.

    «Основной функцией СМИ является информирование. К сожалению, не в Польше. Для нас гораздо важнее функция убеждения. Большинство журналистов так сильно хотят, чтобы Россия проигрывала, что отбирают информацию соответствующим образом, принимая желаемое за действительное», – заключил автор.

    Напомним, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – указал главный редактор издания Ян Энгельгард.

    Коментарии (20)
    11 августа 2023, 04:54
    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    РИА «Новости»: Российские силы штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских националистов у Марьинки в Донецкой народной республике – Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщил доброволец с позывным «Шахтер».

    Шахтер рассказал РИА «Новости», что штурм произвели подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады, им удалось закрепиться на стратегически важной точке.

    Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ около в Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (2)
    11 августа 2023, 15:17
    Названы сроки восстановления Каховской ГЭС

    Глава Херсонской области Сальдо: Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогут восстановить в ближайшее время, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, Каховская ГЭС не функционирует, в ближайшее время ее не восстановят, передает ТАСС.

    Сальдо добавил также, что ремонт Чонгарского моста после удара украинских войск продлится не менее месяца, при этом сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком после обстрелов мостов в Херсонской области.

    Ранее Сальдо заявил, что на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены.

    Коментарии (10)
    11 августа 2023, 13:22
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступление на широком фронте, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они улучшили тактическое положение около Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Потери противника составили более 165 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 03:59
    Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    «Украинская правда»: Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента, пишут украинские СМИ.

    Отставка Резникова, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники во власти, перешла из «теоретически возможной» в «практически возможную», передает РИА «Новости».

    Украинское издание утверждает, что кандидатами на пост руководителя военного ведомства Зеленский рассматривает Александра Кубракова, нынешнего министра инфраструктуры, а также Александра Камышина, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

    Газета добавляет, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.

    Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 15:25
    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски встревожили США

    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, таким образом Россия послала сигнал США, что может совершить то, чем Вашингтон занимался годами: заплывал в чужие территориальные воды или двигался вдоль их границ, передает Life.ru.

    Макгрегор отметил, что США часто проходит Тайваньский пролив на своих военных кораблях.

    Телеканал Fox News сообщил,  что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в Пентагоне, поскольку у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана.

    Коментарии (14)
    11 августа 2023, 18:03
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

    Как сообщает «Лента.ру», журналисты которой провели расследование о том, как работают телефонные мошенники, сейчас на Украине активно действует целая сеть кол-центров, которые «обрабатывают» россиян: в Киеве, Сумах, Полтаве, Хмельницком и Днепре. Журналисты издания отмечают, что в украинских Telegram-каналах, особенно в Днепре, каждое второе предложение вакансий связано с работой в таком кол-центре. При этом в объявлениях по набору сотрудников мошеннических организаций указывается, что данные центры «помогают ВСУ, уничтожая экономику России».

    Сейчас у кол-центров Украины возник дефицит с кадрами, говорящими на русском без украинского говора. Ранее россияне, на которых выходили мошенники с Украины, часто обращали внимание, что у звонивших был специфический говор, не свойственный жителям большей части России.

    В рамках расследования журналистка издания решила откликнуться на несколько объявлений о трудоустройстве в такие кол-центры, представившись россиянкой, переехавшей в Казахстан. «То, что ты россиянка, для работы отлично – нам как раз нужны люди с русским говором», – сказал ей один из менеджеров в Киеве. 

    Главное правило при работе – не «шошокать». «Это самый легкий способ спалиться», – рассказала изданию бывшая сотрудница украинского кол-центра из Днепра.

    Мошеннические кол-центры на Украине существуют больше 20 лет, ранее они обманывали не только россиян, но и украинцев. Но после начала СВО украинская полиция перестала выявлять аферистов, которые переключились исключительно на обман жителей России. Кроме того, мошенники немалый процент похищенных денег стали перечислять на нужды ВСУ.

    Правоохранители отмечали, что такие звонки носили массовый характер и совпадали с датами успешного продвижения Российской армии в зоне проведения СВО

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых россиян совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов и диверсий.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (36)
    11 августа 2023, 14:58
    Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Зеленский приказал уволить всех областных военкомов

    Зеленский решил уволить всех областных военкомов
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    По итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что принято решение об увольнении всех областных военкомов из-за «цинизма и взяточничества», передает ТАСС.

    Он обвинил их в госизмене и поручил назначить на их места прошедших СВО военных, которые уже не могут отправиться на поле боя.

    Ранее на Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева.

    До этого военкома города Южное Одесской области отправили в зону СВО после сообщений о коррупции.

    Коментарии (38)
    11 августа 2023, 20:15
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    По его словам, говоря глупость о российской экономике, в США страшно удивляются неэффективности западных санкций против России.

    «Глупость же это потому, что они упорно оперируют обманчивой цифрой номинального ВВП, измеряемого в долларах США, в то время как и на Западе давно признано, что ВВП следует измерять по паритету покупательной способности (ППС)», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков отметил, что по показателю ППС, по данным Всемирного банка, Россия вышла в 2022 году на пятое место в мире, опередив ФРГ, Францию и Британию, а Канада и тем более Испания находятся «глубоко во второй десятке экономик мира».

    Ранее Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших.

    Коментарии (7)
    11 августа 2023, 19:45
    Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа

    Участники преступной группы задержаны в Москве за организацию незаконной миграции украинцев

    Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    Следствие считает, что в группе состояли россияне, граждане Молдавии, кроме того, на них работал сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу, следует из сообщения в Telegram-канале столичного СУ СКР.

    Подозреваемые искали украинцев, желавших получить российское гражданство. За вознаграждение готовили паспорта или вписывали в документы сведения о регистрации на территории ДНР до вступления региона в Россию.

    Все задержанные признались в совершении преступления, было проведено более 10 обысков и выемок на территории двух регионов, изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств.

    Ранее ФСБ сообщила о пресечении канала незаконной миграции украинцев в Москве и Московской области.

    Коментарии (11)
    11 августа 2023, 12:29
    Очевидцы рассказали о падении украинского дрона на Карамышевской набережной в Москве
    Очевидцы рассказали о падении украинского дрона на Карамышевской набережной в Москве
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Свидетели рассказали о падении украинского беспилотника на Карамышевской набережной на северо-западе Москвы.

    «Сильный хлопок произошел около Карамышевской набережной. Виден дым», – приводит РИА «Новости» слова очевидца.

    Одна из жительниц района Хорошево-Мневники также рассказала, что видела облако белого дыма из окна после того, как услышала звук взрыва.

    Проходившая мимо девушка рассказала Telegram-каналу Mash, что у нее под ногами затрясся асфальт, а резким ветром сдувало одежду.

    Канал показал момент взрыва беспилотника над парковой зоной.

    В близлежащих домах в этот момент тряслись окна, сработали сигнализации у машин.

    Сейчас на месте находятся спасатели и машина скорой.

    Ранее Минобороны отчиталось о том, что в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории Москвы. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что беспилотник ВСУ ликвидировали в районе Карамышевской набережной.

    Коментарии (10)
    11 августа 2023, 11:47
    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы.

    Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет.

    Мэр города Сергей Собянин сообщал, что беспилотник ВСУ был ликвидирован над Москвой в районе Карамышевской набережной.

    Коментарии (7)
    11 августа 2023, 10:49
    Учителя из Челябинска обвинили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    33-летнего учителя из Челябинска обвинили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище, сообщили СМИ.

    Как пишет «МК» со ссылкой на Telegram-канал Baza, следствие установило, что учитель «посадил к себе в машину восьмилетнюю девочку, отвез ее на кладбище возле деревни Касарги и там, угрожая ножом, надругался над ней».

    По данным издания, после этого мужчина выпустил девочку, она прибежала домой и рассказала обо всем матери, семья обратилась в полицию, которая и задержала подозреваемого. Мужчина вину отрицает и заявляет, что приехал в деревню за грибами, а увидев девочку, решил, что она заблудилась, поэтому позвал ее в машину.

    По факту возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера.

    Ранее пьяный 19-летний житель Челябинска вызвал такси и изнасиловал женщину-водителя, после чего возил ее по городу и угрожал убийством.

    Коментарии (6)
    Главное
    Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году
    Украина решила приостановить безвизовый режим с Израилем
    США внесли в санкционный список бизнесменов Фридмана и Авена
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    Суд арестовал директора компании по делу о взрыве в Сергиевом Посаде
    Искусственный интеллект возбудил 500 дел против российских должников
    Овечкин ответил на вопрос о возможной работе министром спорта России

    Поднимать российский флот поручили банкирам

    Россия решила пойти необычным путем, чтобы поддержать терпящую убытки судостроительную отрасль страны. Вместо того, чтобы просто дать денег, льготных кредитов или обанкротить, Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) передали на поруки другой государственной корпорации – ВТБ. Это беспрецедентное решение, и оно говорит об огромной важности самой отрасли для государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

    Перейти в раздел

    Кто заменит Microsoft в России

    Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей? Подробности

    Перейти в раздел

    На Западе поспорили о причинах провала контрнаступления ВСУ

    В США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ. На какие тенденции может указывать этот спор и что он означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............