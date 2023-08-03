В Подмосковье задержали участников драки со стрельбой

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в Балашихе ночью во вторник, в ходе драки между «двумя мужчинами и неизвестными гражданами» злоумышленник открыл стрельбу из «травмата» и сбежал, сказала Петрова, передает РИА «Новости».

Ранения получил один человек, его положили в больницу.

Установлены и задержаны двое участников конфликта, ими оказались двое мужчин в возрасте 28 и 32 лет. Обоих поместили в изолятор временного содержания.

В региональном ГСУ СК уточнили, что дело возбудили по статье о покушении на убийство. Полиция сообщила о возбуждении дела о хулиганстве.

Ранее в Мытищах правоохранители задержали четырех из участников массовой драки мигрантов в Чехове. В ходе потасовки погибли два человека.