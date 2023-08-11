Искусственный интеллект возбудил 500 дел против российских должников

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    Зачем украинские военные хвалят Российскую армию
    Зеленский решил уволить всех областных военкомов
    Стало известно о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США
    Польша решила разместить новую дивизию на границе с Белоруссией
    Названы сроки восстановления Каховской ГЭС
    Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА
    Запад оценил успех «Луны-25» как способность РФ противостоять санкциям
    ЦБ решил публиковать прогноз курса рубля
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    15 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    14 комментариев
    Новости
    18:12В Тюменской области участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

    Удостоверения ветеранов боевых действий вручили 15 подопечным филиала фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области, сообщили в пресс-службе организации.

    18:03Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»

    На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

    17:54Директора фирмы-арендатора просят арестовать из-за взрыва в Сергиевом Посаде

    Суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении технического директора фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщили в суде.

    17:46США внесли в санкционный список бизнесменов Фридмана и Авена

    США расширили санкционный список, куда включили четыре физических и одно юридическое лицо из России, следует из документов американского Минфина.

    17:38Искусственный интеллект возбудил 500 дел против российских должников

    Искусственный интеллект возбудил 500 исполнительных документов в рамках пилотного проекта ФССП России, при этом должники не нашли поводов для обжалования принятых роботом решений, заявил директор службы Дмитрий Аристов.

    17:21Мигрант залез в окно и пытался изнасиловать хозяйку дома в Подмосковье

    Мигрант залез в частный дом в Подмосковье через открытое окно и попытался изнасиловать хозяйку, однако вовремя подоспел ее супруг, сообщили в пресс-службе областного главка СК.

    17:12ЦБ представил сценарии развития экономики России

    Банк России разработал базовый сценарий развития российской экономики и два более кризисных варианта – «усиление фрагментации» и «рисковый», следует из проекта «Оснoвных направлений единой государственной денежнo-кредитной пoлитики на 2024 год и периода 2025 и 2026 гoдов».

    17:03Лукашенко решил разобраться с приостановкой работы автобусов «МАЗ» в Петербурге

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение разобраться в ситуации с приостановкой властями Петербурга эксплуатации автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ) якобы из-за опасности их возгорания.

    16:54Под Белгородом украинский дрон сбили из стрелкового оружия

    Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать различные объекты в Белгородской области, сбили из стрелкового оружия, сообщил представитель экстренных служб.

    16:46Курс доллара превысил 99 рублей

    Курс доллара впервые с 25 марта прошлого года превысил 99 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.

    16:38ЦБ решил публиковать прогноз курса рубля

    Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

    16:30Педагоги вузов прошли обучение преподавания курса «Основы российской государственности»

    Преподаватели, которым с 1 сентября предстоит вести в вузах модуль «Основы российской государственности», в течение трех дней на базе Центра знаний «Машук» осваивали новые технологии создания образовательных событий для преподавания данного курса.

    16:29Банк России допустил повышение ключевой ставки

    Банк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

    16:22Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА

    Атаки дронов на Москву нужны ВСУ, чтобы дотянуться до важных военных и гражданских объектов. Несмотря на то что все удары были предотвращены, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы.

    16:12ЦБ не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля

    В Банке России заявили, что не видят рисков финансовой стабильности из-за падения курса рубля.

    11 августа 2023, 17:38

    Искусственный интеллект возбудил 500 дел против российских должников

    Tекст: Валентина Григоренко

    Искусственный интеллект возбудил 500 исполнительных документов в рамках пилотного проекта ФССП России, при этом должники не нашли поводов для обжалования принятых роботом решений, заявил директор службы Дмитрий Аристов.

    Как указал Аристов, пилотный проект формируется на базе одного из отделений судебных приставов УФССП России по Рязанской области. По его словам, сейчас в автоматическом режиме заведено около 500 исполнительных документов, и действия системы никто не обжаловал, передает РАПСИ.

    Он подчеркнул, что «обкатка» технологии пока продолжается, и использование искусственного интеллекта в других подразделениях ФССП начнется только после тщательной проверки. Кроме того, Аристов отметил робота-телефонистку Полину, которая способна распознавать тематику разговора и анализировать запрос абонента.

    Робот сообщает стандартизированную информацию о взысканиях, арестах и времени приема сотрудников ФССП. В результате бот ответил на вопросы более 43% звонивших по телефону ведомства. Специалисты обучили Полину общаться не только голосом, но и отвечать на сообщения в группе «ВКонтакте» и личных сообщениях социальной сети.

    По его данным, в первом полугодии ею обработано порядка 13,7 тыс. или около 50% обращений, которые поступили через социальную сеть «ВКонтакте.

    10 августа 2023, 21:39
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    «На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.

    Коментарии (19)
    11 августа 2023, 06:26
    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сказал, что удар нанесен расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», передает ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 ВСУ в населенном пункте Миньковка (ДНР). Также уничтожены САУ Krab в Северске и станция РЛС в Краматорске.

    Помимо этого, истребители Су-34 Южной группировки нанесли удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной мехбригады ВСУ под Серебрянкой и 28-й отдельной мехбригады ВСУ в районе Ивановского.

    Накануне сообщалось, что в нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, один из которых произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    Коментарии (20)
    11 августа 2023, 06:48
    Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши

    Французский политик Филиппо: Переброска войск Польши приведет к мировой войне

    Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение польских властей направить военных к границе с Белоруссией является безумием, это может спровоцировать третью мировую войну, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что из-за существующих правил если Польша вступит в войну, государства – члены Североатлантического альянса и Европейского союза будут обязаны «последовать за ней».

    «Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне», – написал французский политик, призвав оставить это, передает РИА «Новости».

    Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, республика намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 22:44
    Взрывы прогремели на военной базе США в Сирии

    Взрывы прогремели на военной базе США в сирийской провинции Хасеке

    Tекст: Ольга Никитина

    На базе, контролируемой американскими военнослужащими, в районе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке прогремели взрывы, сообщила генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

    Сообщение передает ТАСС. Деталей не приводится.

    Коментарии (15)
    11 августа 2023, 00:03
    ЭКОВАС договорилось начать операцию в Нигере «как можно скорее»

    Президент Кот-д’Ивуара Уаттара: ЭКОВАС договорилось начать операцию в Нигере как можно скорее

    ЭКОВАС договорилось начать операцию в Нигере «как можно скорее»
    @ Legnan Koula/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководители стран – членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) пришли к согласию в том, что военную операцию в Нигере следует начать «как можно скорее», сообщил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара.

    Уаттара сообщил, что начальники штабов стран – членов ЭКОВАС проведут еще несколько встреч, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Ранее Reuters сообщало, что саммит ЭКОВАС распорядился в сжатые сроки привести в готовность резервные силы стран – членов организации.

    Коментарии (27)
    11 августа 2023, 09:59
    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя

    Rzeczpospolita: Украина проигрывает на поле боя

    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Польские СМИ приумножают успехи Киева и выдают населению искаженное представление о положении дел ВСУ, хотя на самом деле Украина проигрывает на поле боя, выразила мнение одна из ведущих газет Польши Rzeczpospolita.

    Издание заверяет, что Украина не выигрывает эту войну, несмотря на то, что всем на Западе этого бы хотелось, однако польские СМИ часто выдают желаемое за действительное, передает ТАСС.

    В частности, большинство сообщений польских СМИ о том, что братья-украинцы вот-вот захватят Москву. Более того, они якобы бомбят дома в России, атакуют корабли и ставят условия. Даже сам автор заметки признался, что долгое время в это верил.

    Однако, как указывает издание, тема поменяла ориентиры, украинские неудачи стали просачиваться в польские доклады западных аналитических центров. Отправной точкой также стала публикация газеты The New York Times о том, что контрнаступление ВСУ увязло в минных полях.

    «Основной функцией СМИ является информирование. К сожалению, не в Польше. Для нас гораздо важнее функция убеждения. Большинство журналистов так сильно хотят, чтобы Россия проигрывала, что отбирают информацию соответствующим образом, принимая желаемое за действительное», – заключил автор.

    Напомним, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – указал главный редактор издания Ян Энгельгард.

    Коментарии (20)
    10 августа 2023, 19:40
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Президент Польши Дуда: ВСУ не могут вести успешное контрнаступление

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    По его словам, у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и победить. Дуда считает, что ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление и одержать верх над российскими войсками, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

    Коментарии (19)
    10 августа 2023, 22:18
    Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении

    «Sputnik Армения»: Концерт Little Big в Ереване 12 августа отменили за высмеивание христианских ценностей

    Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении
    @ t.me/SputnikARM

    Tекст: Ольга Никитина

    В Ереване отменен концерт музыкальной группы Little Big, который планировался на 12 августа. Организаторы заявили, что не могут гарантировать соблюдение мер безопасности на мероприятии.

    Деньги за билеты автоматически вернут покупателям на карту в течение двух недель, сообщает «Sputnik Армения».

    Ранее в четверг адвокат Ара Зограбян сообщил, что 1 тыс. 257 граждан Армении за сутки подписали обращение в генеральную прокуратуру республики, потребовав завести уголовное дело в отношении лидера группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иноагентом) и отменить его концерт в Ереване.

    Адвокат напомнил, что Прусикин осквернил христианский крест, когда использовал его как скейтборд. Кроме того, музыкант переоделся священнослужителем в Рождество, высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан, указал Зограбян.

    В июне 2022 года стало известно, что участники группы Little Big уехали из России в США.

    Коментарии (26)
    10 августа 2023, 20:45
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на Купянском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live»

    Он уточнил, что силам России до Купянска остались считанные километры, занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Напомним, украинские власти объявили о принудительной эвакуации населения Купянского района.

    Коментарии (10)
    11 августа 2023, 04:54
    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    РИА «Новости»: Российские силы штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских националистов у Марьинки в Донецкой народной республике – Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщил доброволец с позывным «Шахтер».

    Шахтер рассказал РИА «Новости», что штурм произвели подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады, им удалось закрепиться на стратегически важной точке.

    Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ около в Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (2)
    10 августа 2023, 19:21
    В Петербурге ввели запреты для электросамокатов
    В Петербурге ввели запреты для электросамокатов
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новые ограничения для электросамокатов введут в Петербурге для повышения безопасности дорожного движения в городе, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

    В сообщении отмечается, что Whoosh, «Яндекс Go», Buzyfly и «Юрент» договорились с комитетом по транспорту о введении дополнительных правил, передает РИА «Новости».

    Планируется, что ограничат передвижение на электросамокатах на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф», в Кронштадте, включая «Остров фортов», и в парке «Дубки».

    Запрет парковки самокатов вводится на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов. Будет также ограничена максимальная скорость передвижения на самокатах до 15 км/ч примерно на 90 улицах в центре города, на территории Марсова поля и семи улицах в Кронштадте – до 10 км/ч.

    Ранее в России предложили убрать с пешеходных улиц прокатные электросамокаты.

    Коментарии (11)
    10 августа 2023, 21:59
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    США увеличили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 14 до 24 тысяч в месяц, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Также он отметил, что планируется увеличить их выпуск до 80 тыс. в месяц в следующем году, сообщает РИА «Новости». США, по его словам, поставили на Украину более двух миллионов таких снарядов для артиллерийских орудий западного образца.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву.

    Коментарии (16)
    10 августа 2023, 20:05
    Страны ЭКОВАС привели в готовность силы для интервенции в Нигер
    Страны ЭКОВАС привели в готовность силы для интервенции в Нигер
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) распорядился в сжатые сроки привести в готовность резервные силы стран – членов организации, сообщило агентство Reuters со ссылкой на итоговый документ встречи, где обсуждались дальнейшие шаги по ситуации в Нигере.

    Председательствующий в сообществе президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что ЭКОВАС рассматривает все варианты действий в отношении ситуации в Нигере, в частности применение силы в качестве крайней меры, передает ТАСС.

    Политолог-африканист Тамара Андреева поясняла газете ВЗГЛЯД, что военная интервенция ЭКОВАС в Нигер маловероятна, поскольку затяжной региональный конфликт никому не нужен. Мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае интервенции.

    Коментарии (22)
    11 августа 2023, 03:59
    Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    «Украинская правда»: Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента, пишут украинские СМИ.

    Отставка Резникова, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники во власти, перешла из «теоретически возможной» в «практически возможную», передает РИА «Новости».

    Украинское издание утверждает, что кандидатами на пост руководителя военного ведомства Зеленский рассматривает Александра Кубракова, нынешнего министра инфраструктуры, а также Александра Камышина, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

    Газета добавляет, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.

    Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 13:22
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступление на широком фронте, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они улучшили тактическое положение около Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Потери противника составили более 165 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (17)
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    На Западе поспорили о причинах провала контрнаступления ВСУ

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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