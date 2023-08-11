Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
Искусственный интеллект возбудил 500 дел против российских должников
Искусственный интеллект возбудил 500 исполнительных документов в рамках пилотного проекта ФССП России, при этом должники не нашли поводов для обжалования принятых роботом решений, заявил директор службы Дмитрий Аристов.
Как указал Аристов, пилотный проект формируется на базе одного из отделений судебных приставов УФССП России по Рязанской области. По его словам, сейчас в автоматическом режиме заведено около 500 исполнительных документов, и действия системы никто не обжаловал, передает РАПСИ.
Он подчеркнул, что «обкатка» технологии пока продолжается, и использование искусственного интеллекта в других подразделениях ФССП начнется только после тщательной проверки. Кроме того, Аристов отметил робота-телефонистку Полину, которая способна распознавать тематику разговора и анализировать запрос абонента.
Робот сообщает стандартизированную информацию о взысканиях, арестах и времени приема сотрудников ФССП. В результате бот ответил на вопросы более 43% звонивших по телефону ведомства. Специалисты обучили Полину общаться не только голосом, но и отвечать на сообщения в группе «ВКонтакте» и личных сообщениях социальной сети.
По его данным, в первом полугодии ею обработано порядка 13,7 тыс. или около 50% обращений, которые поступили через социальную сеть «ВКонтакте.