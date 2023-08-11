Искусственный интеллект возбудил 500 дел против российских должников

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Аристов, пилотный проект формируется на базе одного из отделений судебных приставов УФССП России по Рязанской области. По его словам, сейчас в автоматическом режиме заведено около 500 исполнительных документов, и действия системы никто не обжаловал, передает РАПСИ.

Он подчеркнул, что «обкатка» технологии пока продолжается, и использование искусственного интеллекта в других подразделениях ФССП начнется только после тщательной проверки. Кроме того, Аристов отметил робота-телефонистку Полину, которая способна распознавать тематику разговора и анализировать запрос абонента.

Робот сообщает стандартизированную информацию о взысканиях, арестах и времени приема сотрудников ФССП. В результате бот ответил на вопросы более 43% звонивших по телефону ведомства. Специалисты обучили Полину общаться не только голосом, но и отвечать на сообщения в группе «ВКонтакте» и личных сообщениях социальной сети.

По его данным, в первом полугодии ею обработано порядка 13,7 тыс. или около 50% обращений, которые поступили через социальную сеть «ВКонтакте.