Посол Антонов назвал цинизмом заявление США о «надлежащем использовании» украинцами кассетных бомб

Tекст: Ольга Никитина

Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, поинтересовался у представителя Пентагона, имеют ли в виду в американском военном ведомстве «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева.

«Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» – задался вопросом глава российской дипломатической миссии.

На совести вооруженных Западом украинских террористов – сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил Антонов. Он напомнил также об обстрелах жилых кварталов, терактах на Крымском мосту и атаках на гражданские суда, подрыве Каховской ГЭС и аммиакопровода «Тольятти-Одесса», ударах по ЗАЭС.

«Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне», – заключил Антонов.

Напомним, Пентагон заявил ранее, что Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников.

Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.