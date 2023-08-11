Антонов раскритиковал Пентагон за цинизм и беззаконие

  • Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Самые дальнобойные ракеты Украина ждет от Шольца
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    В Германии сообщили о нехватке средств для модернизации армии
    Силам России до Купянска остались считанные километры
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    В Нигере пригрозили убийством президента в случае интервенции
    В Санкт-Петербурге ввели запреты для электросамокатов
    Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    40 комментариев
    Новости
    07:51Антонов раскритиковал Пентагон за цинизм и беззаконие

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов резко раскритиковал высказывание спикера Пентагона Патрика Райдера о «надлежащем использовании» поставленных американской стороной Украине кассетных боеприпасов.

    07:17Доллар на открытии торгов превысил 97,5 рубля

    Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 11 августа, вырос на 13,25 копейки, составив 97,59 рубля.

    07:09В Конгрессе выступили против новых трат на Киев

    Соединенные Штаты не могут позволить себе потратить 40 млрд долларов на Украину, поскольку в стране есть внутренние проблемы, требующие внимания, заявила член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин.

    06:48Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши

    Решение польских властей направить военных к границе с Белоруссией является безумием, это может спровоцировать третью мировую войну, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    06:26Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    05:49Антонов заявил о готовности США помогать Киеву «до последнего украинца»

    Администрация США готова помогать киевскому режиму «до последнего украинца», об этом свидетельствует запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении Украине 13 млрд долларов на военные расходы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    05:05Автоматическая станция «Луна-25» взята на управление

    Автоматическая станция «Луна-25», запущенная с космодрома Восточный, взята на управление, сообщили в Роскосмосе.

    04:54Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских националистов у Марьинки в Донецкой народной республике – Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщил доброволец с позывным «Шахтер».

    04:18Названы сроки запуска следующих миссий «Луна»

    В 2027 году Россия планирует запустить аппарат «Луна-26», еще через год – «Луна-27», а в 2030 году или позже – «Луна-28», сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    03:59Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента, пишут украинские СМИ.

    03:24Названа дата посадки «Луны-25» на естественный спутник Земли

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал успешным старт ракеты «Союз» с автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный и выразил надежду, что высокоточная посадка на Луну состоится, как и ожидается, 21 августа.

    02:56Байден назвал Китай «часовой бомбой»

    Президент США Джо Байден, выступая в четверг в рамках предвыборной кампании в штате Юта, заявил, что считает Китай «часовой бомбой», сообщил пресс-пул Белого дома.

    02:16«Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовал с Восточного

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25», которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, стартовала с космодрома Восточный.

    02:02Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя

    Запад, используя все свои силы, не сможет победить Россию на поле боя на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    01:31США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере

    Американские и французские власти выразили поддержку действиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера.

    11 августа 2023, 07:51

    Антонов раскритиковал Пентагон за цинизм и беззаконие

    Посол Антонов назвал цинизмом заявление США о «надлежащем использовании» украинцами кассетных бомб

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов резко раскритиковал высказывание спикера Пентагона Патрика Райдера о «надлежащем использовании» поставленных американской стороной Украине кассетных боеприпасов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, поинтересовался у представителя Пентагона, имеют ли в виду в американском военном ведомстве «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева.

    «Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» – задался вопросом глава российской дипломатической миссии.

    На совести вооруженных Западом украинских террористов – сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил Антонов. Он напомнил также об обстрелах жилых кварталов, терактах на Крымском мосту и атаках на гражданские суда, подрыве Каховской ГЭС и аммиакопровода «Тольятти-Одесса», ударах по ЗАЭС.

    «Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне», – заключил Антонов.

    Напомним, Пентагон заявил ранее, что Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников.

    Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.

    10 августа 2023, 17:28
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин

    На Украине объяснили необходимость мобилизации еще сотен тысяч мужчин

    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».

    По его словам, ряды войск редеют, так как кто-то покидает их по причине ранения или здоровья. Чмут назвал тотальной проблемой тот факт, что люди, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении, передает РИА «Новости».

    «А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать», – заявил он.

    Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву.

    Коментарии (47)
    10 августа 2023, 13:50
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Герман Клименко: Лучшая санкция против Microsoft – новое отечественное ПО

    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    @ Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    «Американские разработчики ПО активно помогают ВСУ. Компания Cisco предоставила свои сервисы и оборудование. Илон Маск передал терминалы спутниковой связи Starlink в пользование Украине. Microsoft имеет тысячи программ, которыми наш противник может бесплатно пользоваться», – сказал Герман Клименко, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компании Liveinternet и MediaMetrics.

    «На данный момент Microsoft напрямую не действует против России, но такие риски существуют. Например, данные наших пользователей могут быть переданы третьим лицам. Также корпорация в силах ограничить доступ к своим серверам. Аналогичную опасность могут представлять и другие иностранные компании, в частности Cisco или Oracle», – подчеркнул он.

    «Самая эффективная санкция против Microsoft – замена ее сервисов на отечественные разработки. Это сложная задача, но она постепенно выполняется. Сегодня разрабатываются несколько российских операционных систем на базе Linux, также создается своя версия офисного пакета», – сказал Клименко.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России. Он уточнил, что с начала спецоперации компания оказывает разнообразную поддержку офису Зеленского под предлогом укрепления киберобороны страны, также корпорация регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на Украину.

    Несмотря на враждебные действия в адрес Москвы, Microsoft не желает терять российских клиентов. Несколько отечественных представительств международных компаний в 2023 году получили письма или устные предложения от американской корпорации, в которых шла речь о продолжении сотрудничества.

    Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж.

    Коментарии (23)
    10 августа 2023, 21:39
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    «На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 10:05
    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву

    Замглавы МИД Галузин: Корпорация Microsoft действует во вред России

    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву
    @ Manfred Segerer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корпорация Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, Microsoft остается одной из компаний, которые запятнали свою репутацию антироссийской риторикой, а также конкретными шагами во вред России, передает ТАСС.

    Галузин уточнил, что с начала спецоперации Microsoft оказывает разнообразную поддержку Киеву под предлогом укрепления его киберобороны, также компания регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

    Как отмечает замглавы МИД, никаких доказательств этому нет, однако факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчиваются.

    Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7.

    Коментарии (49)
    10 августа 2023, 19:40
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Президент Польши Дуда: ВСУ не могут вести успешное контрнаступление

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    По его словам, у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и победить. Дуда считает, что ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление и одержать верх над российскими войсками, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

    Коментарии (14)
    10 августа 2023, 15:29
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    @ Евгений Биято/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска уже готовы к полноценному наступлению в ДНР, но на данный момент активная оборона выгоднее, заявил советник врио главы региона Ян Гагин.

    Он уточнил, что войска сейчас находятся в активной обороне. Гибель личного состава при оборонительных действиях составляет один к пяти, передает РИА «Новости».

    По словам Гагина, с учетом эшелонированной обороны, задействованных средств и обученности военных, армия готова и к наступлению, и к обороне. При этом тактика Российской армии позволяет уничтожать как можно больше сил противника. «Когда будет приказ, мы пойдем вперед», – заключил Гагин.

    Ранее Газета ВЗГЛЯД анализировала наступление России на Купянском направлении.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 13:25
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка М109 Paladin, а также американская артиллерийская система М777, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (15)
    10 августа 2023, 20:45
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на Купянском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live»

    Он уточнил, что силам России до Купянска остались считанные километры, занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Напомним, украинские власти объявили о принудительной эвакуации населения Купянского района.

    Коментарии (2)
    10 августа 2023, 15:53
    В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО
    В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина не сможет выйти не только на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года, считает снайпер вооруженных сил Украины Константин Прошинский.

    Он также назвал популизмом все подобные заявления украинской власти. По словам Прошинского, задача сейчас – «удержать то, что есть», передает ТАСС.

    Он также считает, что армия нормально отнесется, если будет принято решение об урегулировании по «корейскому» сценарию.

    Напомним, украинские военные во время контрнаступления не смогли выйти даже к первой линии обороны ВС России, заявил на канале «Соловьев Live» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.


    Коментарии (26)
    10 августа 2023, 21:59
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    США увеличили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 14 до 24 тысяч в месяц, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Также он отметил, что планируется увеличить их выпуск до 80 тыс. в месяц в следующем году, сообщает РИА «Новости». США, по его словам, поставили на Украину более двух миллионов таких снарядов для артиллерийских орудий западного образца.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву.

    Коментарии (10)
    10 августа 2023, 15:14
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия одержала «промежуточную победу» в экономическом противостоянии с Западом, удалось добиться роста доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на санкции, пишет газета Handelsblatt.

    Сообщается, что доходы России в июле 2023 года выросли на 5,3% по сравнению с 2022 годом, составив 8,66 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Для Кремля это промежуточная экономическая победа над Западом, для Вашингтона и ЕС –  тревожный знак», – пишут обозреватели Handelsblatt. Россия зарабатывает больше на экспорте энергоносителей, поэтому находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад.

    По словам главного экономиста американского Международного института финансов (IIF) Робина Брукса, санкции будут эффективны только против стран, использующих кредиты от иностранных инвесторов на мировом рынке, но Россия к ним не относится.

    Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе достигла 430 долларов.

    Коментарии (3)
    10 августа 2023, 16:22
    Рар: Бундестаг продавит Шольца по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus

    Политолог Рар: Провоенный мейнстрим в ФРГ целиком определяет действия местных политиков

    Рар: Бундестаг продавит Шольца по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Основными инициаторами давления на Олафа Шольца являются ХДС и «Зеленые». Тем не менее сторонники куда большей помощи Украине есть и в других партиях страны. Вероятно, канцлер не сможет долго сопротивляться столь сильному мейнстриму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Бундестаге заявили о необходимости усиления давления на канцлера по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

    «В настоящий момент ХДС и «Зеленые» являются наиболее воинствующими по отношению к России партиями в Бундестаге. По их мнению, канцлер Шольц и его партия СДПГ до сих пор остаются мягкотелыми в вопросах взаимодействия с Москвой. При этом в ФРГ именно сложившийся мейнстрим определяет действия тех или иных политиков», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Даже представителей социал-демократов, призывающих относиться к текущей ситуации с некоторой долей сдержанности, достаточно быстро обвиняют в защите интересов России. Все основные СМИ Германии стоят на непримиримых, воинствующих позициях. По их мнению, Украина обязана победить Москву», – отмечает эксперт.

    «Шольц, опасаясь прямой войны России с НАТО, явно тормозит поставки дальнобойного оружия. Однако он также вынужден подчиниться общественному давлению. В конце концов, согласно социологическим данным, большинство граждан ФРГ выступает за оказание военной помощи Украине», – резюмирует Рар.

    Ранее депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил о намерении выступить с парламентской инициативой для усиления давления на Олафа Шольца. В частности, подчеркивается желание чиновников вынудить канцлера пересмотреть свои позиции по поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    По его словам, некоторые представители Социал-демократической партии Германии (именно в ней состоит Шольц) также выступают за передачу ВСУ указанных вооружений. Он отметил, что совместными усилиями блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также СДПГ, «Зеленых» и демократической партии можно «призвать канцлера к поставке» необходимых ракет.

    Не исключил возможность передачи вооружений ВСУ и эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид. Однако, по его мнению, в настоящий момент для этого не выполнено два условия. Во-первых, США не поставили украинцам аналогичные средства поражения.

    Во-вторых, германские военнослужащие не могут наводить ракеты на цели вместо солдат ВСУ, поскольку это было бы равносильно участию в войне. Он подчеркнул, что вопрос с обучением украинцев управлению новой техникой до сих пор остается открытым.

    Напомним, в начале августа власти ФРГ заявили, что по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом. До этого министр обороны страны Борис Писториус публично подчеркивал, что Германия отказывается отправлять ВСУ указанные вооружения.

    Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников упоминал, что страна в срочном порядке нуждается в крылатых ракетах Taurus. Тогда же он отмечал, что «если бундесвер не сможет поставить такое оружие, правительство ФРГ должно поручить промышленности производить» необходимые образцы.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 15:22
    Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для торговых судов, идущих в/из черноморских портов – Черноморск, Одесса и Южный, – выделены временные коридоры, сообщили в ВМС Украины.

    Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023,  были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из украинских портов в Черном море, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. До этого Украина уже предлагала эти маршруты Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.

    В первую очередь эти маршруты будут использоваться для возможности выхода гражданских судов. Капитаны судов должны будут официально подтвердить готовность к плаванию в текущих условиях. Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как пресечь украинский терроризм в Черном море.

    Коментарии (7)
    10 августа 2023, 14:45
    В ГУР МО Украины признались в планах убить российских генералов

    ГУР МО Украины: Украинский спецназ ставит своей целью убийство российских генералов

    Tекст: Вера Басилая

    Батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России, им поставлена цель в том числе уничтожить высшее руководство ВС России, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

    По его словам, спецподразделения ГУР Минобороны  Украины «эффективно» работают за линией фронта, в их задачу входит в том числе убийство российских генералов, передает ТАСС.

    Ранее британская газета Times написала, что бойцы украинского батальона «Шаман» ставят своей целью убийство старших офицеров ВС России.

    До этого The New York Times писала, что США передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как пресечь украинский терроризм.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 17:03
    В ФРГ решили объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

    Кабмин Германии выразил намерение объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство Германии намерено «в ближайшее время» сообщить о готовности отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    Сейчас идет проработка этого вопросы с союзниками Берлина, прежде всего с США, передает ТАСС со ссылкой на портал t-online. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время, уточнил источник портала в правительстве.

    Ранее власти ФРГ отвергали возможность передачи Киеву ракет Taurus, дальность действия которых достигает 500 км. На минувшей неделе ведомство канцлера Олафа Шольца запросило у Минобороны важные сведения по Taurus.

    Коментарии (7)
    Главное
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ
    Во Львовской области снесли еще четыре памятника советским солдатам
    Страны ЭКОВАС привели в готовность силы для интервенции в Нигер
    Объявлена самая популярная соцсеть в России
    Названа наиболее частая причина взрывов электросамокатов
    Народная артистка Лариса Голубкина попала в больницу
    Комик Коваль пожаловался на невкусную еду в Европе

    ЦБ остановил опасное падение рубля

    Когда российский рубль в среду достиг 98 за доллар, вплотную подойдя к сотне, Центробанк встал на его защиту. Он принял решение отказаться от закупки валюты для пополнения резервов и тем самым остановил падение рубля. Однако сможет ли это надолго уберечь рубль от ослабления? Эксперты надеются на более жесткие меры для поддержки национальной валюты. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подбирает ключи к освобождению Купянска

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении. Теперь освобождение Купянска – одного из ключевых транспортных узлов – приобретает более отчетливые перспективы. В чем заключаются особенности продвижения российских войск и какие перспективы открываются для ВС РФ в случае развития успеха на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Поражение ВСУ становится поражением Байдена

    Американская пресса признает провал украинского наступления и пророчит в результате «большие проблемы в США» для Зеленского. Поддержка Украины может с политической точки зрения дорого обойтись и администрации Белого дома. Почему же Байден даже перед лицом личного поражения поддерживает финансирование киевского режима – и когда Америка все-таки прекратит делать это? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............