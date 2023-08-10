Народная артистка Лариса Голубкина попала в больницу после падения

Tекст: Ольга Иванова

83-летняя артистка находится в больнице под присмотром медиков. Она рассказала РИА «Новости», что лежит в больнице после того, как случайно упала. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Лариса Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». На счету актрисы более 50 различных картин, среди них «Трое в лодке, не считая собаки», «Освобождение: Огненная дуга», «Идеальная пара». С 1964 года является актрисой Центрального академического театра Российской армии. Была женой актера Андрея Миронова.

Ранее Голубкина сообщила, что была госпитализирована в одну из московских больниц из-за перелома ноги.