Суд в Тюмени оштрафовал сбежавшего из сборного пункта военкомата мужчину

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, Центральный райсуд вынес приговор в отношении Андрея К. 2004 года рождения, который был признан виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных на то оснований. Молодой человек самовольно покинул сборный пункт военного комиссариата, передает ТАСС.

Суд установил, что Ковков был призван на службу и признан годным к ее прохождению. В мае 2023 года около 5.00 он сбежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к знакомым.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в сумме 15 тыс. рублей.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву в виде лишения свободы сроком до десяти лет.