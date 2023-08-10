Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.0 комментариев
Суд в Тюмени оштрафовал сбежавшего из сборного пункта военкомата
Суд в Тюмени оштрафовал сбежавшего из сборного пункта военкомата мужчину
Центральный райсуд Тюмени оштрафовал на 15 тыс. рублей Андрея Ковкова, сбежавшего из сборного пункта военкомата: его признали виновным в уклонении от призыва.
По сообщению объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, Центральный райсуд вынес приговор в отношении Андрея К. 2004 года рождения, который был признан виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных на то оснований. Молодой человек самовольно покинул сборный пункт военного комиссариата, передает ТАСС.
Суд установил, что Ковков был призван на службу и признан годным к ее прохождению. В мае 2023 года около 5.00 он сбежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к знакомым.
Мужчине назначено наказание в виде штрафа в сумме 15 тыс. рублей.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву в виде лишения свободы сроком до десяти лет.