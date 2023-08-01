На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
На Украине опровергли планы на случай смерти Зеленского
Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев не строит планов на случай гибели Зеленского
Киев не имеет никаких планов на случай смерти президента Владимира Зеленского, журналисты распространяют бред, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
Данилов в эфире телеканала «Рада» назвал бредом статью в Politico о планах киевского режима на случай смерти Зеленского. По его словам, в интервью оппозиционного депутата Княжицкого содержится некорректная информация, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что не понимает причин публикации журналистами подобных вбросов во время войны, хотя признал, что догадывается, для чего они это сделали, «потому что это непростая ситуация». Данилов также добавил, что действия и слова, информационные вбросы Княжицкого вызывают много вопросов.
Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что в случае невозможности выполнения обязанностей Зеленским управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку. Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада.