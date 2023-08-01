На Украине опровергли планы на случай смерти Зеленского

  • Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов
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    Чем Россия заменит ракеты-носители советской эпохи
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    25 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    16 комментариев
    Новости
    21:48Американский хоккеист Менелл получил паспорт России

    Защитник столичного хоккейного клуба «Динамо» из Соединенных Штатов Бреннан Менелл стал обладателем российского паспорта, сообщил источник.

    21:42На Украине опровергли планы на случай смерти Зеленского

    Киев не имеет никаких планов на случай смерти президента Владимира Зеленского, журналисты распространяют бред, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

    21:34Польша заявила о нарушении воздушного пространства белорусскими вертолетами

    Министерство иностранных дел Польши заявило о нарушении 1 августа воздушного пространства республики двумя белорусскими вертолетами.

    21:25Разъяснены правила выдачи удостоверений ветерана ополченцам и добровольцам СВО

    Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева прокомментировала постановления премьер-министра Михаила Мишустина, которые определяют правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий.

    21:16Прохожие в Петербурге помогли собрать курьеру выпавшие на «зебру» продукты

    В Сети набирает популярность видео, как неравнодушные прохожие в Петербурге помогли собрать курьеру рассыпавшиеся из термосумки продукты на пешеходном переходе.

    21:08Суд Волгограда допросил свидетелей геноцида мирных жителей нацистами в годы ВОВ

    В Волгоградском областном суде состоялось первое заседание по заявлению прокурора региона о признании геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников на оккупированной в период июля 1942 года по февраль 1943 года территории области.

    20:57В Москве раскрыли ячейку международной экстремистской организации

    В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщили в ГСУ СКР по Москве.

    20:48Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете русских песен

    Закон о запрете использования российского музыкального продукта в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг и ужесточения за это ответственности зарегистрировали в Верховной раде, сообщили украинские СМИ.

    20:40Пентагон назвал условие передачи F-16 Киеву

    Страны Запада поставят Украине истребители-бомбардировщики F-16, когда пилоты ВСУ пройдут подготовку по их применению, ориентировочно это произойдет через несколько месяцев, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

    20:32Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов

    Часть российских дипломатов эвакуирована из Судана, сообщил МИД России. Кроме того, из страны вывезли россиян, которые обратились в диппредставительство за содействием в возращении на родину.

    20:24«Движение первых» начало раздавать наборы первоклассникам в новых регионах

    «Движение первых» выдало будущим первоклассникам из Луганска школьные наборы, включающие все самое необходимое для начала учебы. Всего до 1 сентября в ЛНР «наборы первых» получат около 10 тыс. будущих первоклассников, сообщили в движении.

    20:15На Украине задержали военкома Днепропетровской области по делу о коррупции

    Военком Днепропетровской области задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба МВД.

    20:07Полянский: США начали председательство в СБ ООН «не с той ноги»

    США начали свое председательство в Совете Безопасности ООН «не с той ноги», попытавшись установить свою волю, а не добиться согласованной позиции при принятии программы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    19:59В ходе обстрела ВСУ Ясиноватой погибли два человека

    При обстреле города Ясиноватая в ДНР во вторник погибли два мирных жителя, сообщил мэр населенного пункта Дмитрий Шевченко.

    19:56Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде

    Интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу, сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где были обсуждены вопросы соцпомощи для граждан и создание Совета по интеграции новых регионов.

    1 августа 2023, 21:42

    На Украине опровергли планы на случай смерти Зеленского

    Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев не строит планов на случай гибели Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не имеет никаких планов на случай смерти президента Владимира Зеленского, журналисты распространяют бред, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

    Данилов в эфире телеканала «Рада» назвал бредом статью в Politico о планах киевского режима на случай смерти Зеленского. По его словам, в интервью оппозиционного депутата Княжицкого содержится некорректная информация, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что не понимает причин публикации журналистами подобных вбросов во время войны, хотя признал, что догадывается, для чего они это сделали, «потому что это непростая ситуация». Данилов также добавил, что действия и слова, информационные вбросы Княжицкого вызывают много вопросов.

    Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что в случае невозможности выполнения обязанностей Зеленским управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку. Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада.

    1 августа 2023, 08:28
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ

    Hindustan Times восхитилось боем экипажа российского танка с колонной техники ВСУ

    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный бою российского танка с колонной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Издание отмечает, что один российский танк уничтожил как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК, передает РИА «Новости».

    Как пишет Hindustan Times, российский танк использовал для укрытия лесополосу и постоянно вел огонь по украинской технике, потому сам почти не получил повреждений.

    На прошлой неделе блогеры опубликовали видео, на котором один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

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    1 августа 2023, 12:20
    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»

    Эксперт Кнутов: Для борьбы с украинскими дронами в Москве России стоит обратиться к советскому опыту защиты региона

    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. Для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения летательных аппаратов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник, второй раз за несколько дней, украинский беспилотник атаковал комплекс «Москва-Сити».

    «Проблема некой бреши на юго-западе Москвы прослеживается с советских времен. Там расположена железная дорога, а высоковольтные провода создают помехи. Они, в свою очередь, способны маскировать БПЛА. Именно этим и пытается воспользоваться противник», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Напомню, в годы Великой Отечественной войны Советская армия использовала аэростаты с натянутыми тросами для борьбы с немецкими самолетами. Сейчас, вероятно, стоит поступить схожим образом. Нам нужны зонды с закрепленными на них сетями. Если повесить такой аппарат на высоте 200-300 м, противник будет вынужден поднимать БПЛА выше, а мы сможем легче их замечать», – отмечает эксперт.

    «Особенность беспилотников в том, что их можно довольно недорого модернизировать, чего не скажешь о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это затрудняет обнаружение аппаратов. Тем не менее отказываться от этого способа защиты нельзя. Россия проводит постоянную работу по совершенствованию установок. Одновременно с этим улучшаются ЗРК, которые также могут поражать дроны. Не стоит забывать и о новых перспективных разработках, в частности о лазерном и электромагнитном оружии», – подчеркивает собеседник.

    «Также стоит задуматься о создании двух линий защиты, как в советские годы. Первый рубеж должен быть расположен около Москвы. Второй – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, а лучше по всей линии границы. Если ко всему перечисленному добавить РЛС, установив их на возвышенности, то эффект будет заметен. Эта работа достаточно трудоемкая, но сделать ее необходимо», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась с помощью дронов ударить по объектам в Москве и Московской области. Российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17-го этажа.

    Обломки двух дронов, сбитых системами ПВО в Московской области, не привели к повреждению инфраструктурных объектов, сообщили в экстренных службах. Напомним, аналогичная атака произошла в минувшее воскресенье. Один из украинских дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщило МО РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте. Среди прочего, эксперты иронизировали в Сети – ВСУ неудачными налетами пытаются ответить на успешные удары ВС России по портовой инфраструктуре Украины.

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    1 августа 2023, 09:39
    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Пушилин: Российские войска установили контроль над Клещеевкой под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    «Клещеевка … под нашим контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе Майорска, но существенных изменений позиций нет, передает ТАСС.

    Днем ранее Пушилин сообщил, что российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское.

    Коментарии (45)
    1 августа 2023, 07:54
    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать безэкипажными катерами корабли Черноморского флота

    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    Атака произошла в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, на днях американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который, как сообщалось, Киев собирается применить для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    Коментарии (17)
    1 августа 2023, 13:45
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции около Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Новомлынском, Тимковкой, Кисловкой, Котляровкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Общие потери противника за прошедшие сутки составили до 120 военнослужащих, одна бронемашина, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации успешно отражены три атаки противника у Райгородка, Невского и Червоной Дибровы ЛНР, отчитались в Минобороны.

    В районе Тернов Донецкой народной республики (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ под Сергеевкой ЛНР, Дружелюбовкой Харьковской области, Торским и Серебрянкой ДНР.

    За минувшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 40 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, сообщил Конашенков.

    Поблизости от Стецковки Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

    Средствами ПВО за сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS.

    Уничтожен 21 украинский беспилотник около Залимана ЛНР, Новоандреевки, Спорного, Берестового, Кременца, Вольного ДНР, Мичурина, Балочки, Конских Раздоров Запорожской области, Старой Збурьевки, Раденска и Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (22)
    1 августа 2023, 00:05
    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»

    В администрации президента Бразилии сообщили о требовании позвать на встречу по Украине в Джидде Россию и Китай

    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бразилия настаивает, что Россия и Китай должны быть представлены на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые планируется провести в Джидде, заявил источник в администрации бразильского президента.

    Источник ТАСС заявил, что «Бразилия должна направить кого-то в качестве представителя» на переговоры в Джидде. Однако пока не принято решение, «на каком уровне» она будет представлена. В частности, не решено, примет ли участие во встрече спецпомощник президента по международным вопросам Селсу Аморим.

    Как сообщается, Бразилия уже не в первый раз заявила организаторам переговоров, что во встрече «должны принимать участие китайцы» и что на любых переговорах требуется «присутствие русских». По мнению Бразилии, нельзя «проводить переговоры с самим собой», без России.

    Напомним, сообщалось о планах Саудовской Аравии провести 5 и 6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине, но российских представителей в списке нет. Мексика уже отказалась участвовать в переговорах по Украине без России.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 14:00
    Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка

    Tекст: Алина Власенко

    Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    В Telegram оборонного ведомства уточняется, что Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки колонны украинской техники на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (23)
    31 июля 2023, 21:59
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Бойцы ВС России работают строго по живой силе и технике, а не по гражданской инфраструктуре, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава региона сообщил, что операцию провели под командованием Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова. Кадыров подчеркнул, что врага «лучше бить на его территории», чтобы обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов.

    Ранее сообщалось о гибели трех мирных жителей после ударов ВСУ по селу Басань в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    1 августа 2023, 08:50
    Сотрудники ГУР Минобороны Украины избили наемников из Колумбии

    Tекст: Алина Власенко

    Обучающие украинских солдат колумбийские военные советники пожаловались на избиения и унижения со стороны сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    Соответствующее видео было опубликовано пользователем edwincarvajal355 в TikTok. На нем группа испаноговорящих людей в камуфляжной форме разговаривает на повышенных тонах с сотрудниками ГУР. «Теперь видите, как на Украине относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и избили наших ребят», – говорит автор ролика, который позже удалил его.

    Другое видео распространяется в Telegram. На нем конфликт разразился из-за того, что колумбийский военный советник отказался обучать троих украинских военнослужащих, поскольку к колумбийцам на Украине «относятся как к животным», передает РИА «Новости».

    По его словам, из группы колумбийских военных советников на Украине погибли уже 25 человек, но вместо благодарности они получают лишь унижения.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 19:16
    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

    «Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

    По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

    «Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».

    Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (13)
    1 августа 2023, 12:34
    Военный эксперт назвал украинские дроны Magura V5 вызовом флоту России

    Эксперт Дандыкин: У России есть все силы и средства для противодействия украинским дронам Magura V5

    Военный эксперт назвал украинские дроны Magura V5 вызовом флоту России
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Морские дроны Magura V5 уязвимы, но это вызов ВС РФ, которому нужно уверенно противостоять, применяя самое современное оружие. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее ВСУ атаковали корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами.

    «Сегодняшняя атака кораблей Черноморского флота вполне могла быть осуществлена морскими беспилотниками-камикадзе Magura V5. Утверждается, что это украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Что касается самих дронов, они обладают большой дальностью – до нескольких сот миль, могут дойти от Одессы до Севастополя, в зоне риска оказываются и некоторые наши газопроводы. При этом аппарат довольно быстроходный и несет приличную нагрузку – порядка 300 кг взрывчатки», – отметил собеседник.

    «Украинцы хвастаются тем, что это очень современная и эффективная разработка. Но эти аппараты уничтожаются так же легко, как и все остальные. Никаких уникальных технологий или защиты у них нет. Аналогичные дроны есть у многих стран, в том числе и у России», – рассуждает эксперт.

    «Что касается мер противодействия таким аппаратам, то мы реализуем целый комплекс. В частности, наносим удары по местам их сборки, особенно на побережье от Николаева до Одессы. Кроме того, в Черном море устанавливаются боновые заграждения, которые достаточно эффективно себя зарекомендовали. Применяются системы РЭБ, чтобы засечь их и сбить с курса, также дроны расстреливаются из пулеметов и мелкокалиберной артиллерии», – добавил он.

    «Безусловно, любые атаки на наш флот – это вызов. России необходимо регулярно совершенствовать все имеющиеся меры, чтобы эффективнее бороться с угрозами. Российская оборонная промышленность разрабатывает новые виды вооружения и средства противодействия таким угрозам», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России. Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства.

    Напомним, на днях американские СМИ показали украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, который, как сообщалось, ВСУ собираются применить для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. По имеющимся у телеканала CNN данным, дрон может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км. На видео также попал пункт управления дронами.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что на черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. Эксперт подробно объяснял, каких ответных действий Украины ожидать на море и что нужно сделать для их отражения.

    Коментарии (24)
    1 августа 2023, 17:45
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для ВСУ контрнаступление превратилось в бойню

    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Dialogue works он заявил, что Киев находится под огромным давлением Запада, который требует результата. В результате ВСУ отправляют на убой на хорошо укрепленную российскую линию обороны, передает РИА «Новости».

    Джонсон назвал нехватку артиллерии и практически полное отсутствие авиации главной проблемой украинских войск, силы у Киева будут продолжать истощаться.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

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    1 августа 2023, 16:07
    Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева

    МИД Украины вызвал посла Польши после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева

    Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева
    @ Sebastian Scheiner/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

    В сообщении утверждается, что во время встречи послу Польши было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь не соответствуют действительности и являются неприемлемыми, передает РИА «Новости».

    В украинском министерстве добавили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.

    По сообщению украинского издания «Европейская правда», Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.

    Напомним, в июле министр обороны Британии Бен Уоллес выразил возмущение отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Он подчеркнул, что Киев относится к Западу как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо.

    После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видео, в котором в язвительной и саркастичной манере 47 раз по-украински сказал странам НАТО спасибо. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны добавил, что Киев не возражал бы, если Британия и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву.

    Как отметил политолог Владимир Скачко, в Киеве не осознают последствий скандала с Британией. В Европе допустили, что Запад может заставить Украину начать переговоры с Россией из-за поведения Киева.


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    1 августа 2023, 04:29
    ПВО и средства РЭБ пресекли украинскую атаку беспилотниками на Москву

    ПВО уничтожила два беспилотника в Московском регионе, третий подавлен средствами РЭБ

    ПВО и средства РЭБ пресекли украинскую атаку беспилотниками на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла атаку беспилотниками в Московском регионе, два из них уничтожены, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории «Москва-Сити», сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки «по объектам в городе Москве и Московской области». Российская ПВО уничтожила в воздухе два украинских беспилотника. БПЛА были уничтожены над Одинцовским и Нарофоминским районами Подмосковья. Третий беспилотник подавили средства РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    В экстренных службах сообщили, что обломки беспилотника обнаружены, их «отправят на взрыво-техническую экспертизу», передает ТАСС.

    Напомним, мэр города Сергей Собянин сообщил, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17 этажа. В экстренных службах сообщили, что «нарушено остекление» 50-этажной башни IQ-квартале. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Собянин сообщил, что «нарушено остекление 150 кв. м». Тем временем аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме.

    Коментарии (13)
    1 августа 2023, 13:41
    В Раде допустили увольнение министра обороны Украины

    Депутат Рады Гончаренко: Министр обороны Украины Резников может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии

    Tекст: Антон Никитин

    Министр обороны Украины Алексей Резников может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

    Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что Резников может быть назначен послом в Британии. По словам депутата Рады, в офисе президента Украины давно обдумывают увольнение действующего министра обороны, а Резников «и сам не прочь уйти» с должности министра и якобы очень хотел перейти в министерство юстиции.

    По имеющейся у Гончаренко информации, в офисе президента Украины уже узнавали как Резникова воспримут в Лондоне и «получили одобрительный ответ».

    Напомним, 24 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от намеченного графика, но он «не переживает» по этому поводу.

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