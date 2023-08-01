На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.2 комментария
В Киеве раскрыли, к кому перейдет власть на Украине в случае смерти Зеленского
Украинский депутат Княжицкий: В случае смерти Зеленского власть на Украине перейдет к председателю Рады Стефанчуку
Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнять обязанности, управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку, рассказал оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий.
«Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Рады Украины», – передает слова Княжицкого издание Politico.
При этом, по словам Княжицкого, глава Рады Стефанчук, согласно соцопросам, не пользуется особой поддержкой общества. Его рейтинг доверия составляет около 40% – это еще меньше, чем у Зеленского.
Ранее сообщалось, что Запад обсуждает с Россией возможность диалога о завершении конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва пошла на финансовые уступки, считает военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.