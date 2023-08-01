Украинский депутат Княжицкий: В случае смерти Зеленского власть на Украине перейдет к председателю Рады Стефанчуку

Tекст: Алина Власенко

«Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Рады Украины», – передает слова Княжицкого издание Politico.



При этом, по словам Княжицкого, глава Рады Стефанчук, согласно соцопросам, не пользуется особой поддержкой общества. Его рейтинг доверия составляет около 40% – это еще меньше, чем у Зеленского.

Ранее сообщалось, что Запад обсуждает с Россией возможность диалога о завершении конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва пошла на финансовые уступки, считает военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.