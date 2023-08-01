На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.22 комментария
Суд освободил из-под ареста мать державшего 14 лет в заключении женщину
Райсуд в Челябинске отказался арестовывать мать державшего 14 лет в заключении женщину
Центральный районный суд Челябинска отказал в аресте Валентины Ческидовой – матери обвиняемого в похищении женщины, которую он удерживал в заточении 14 лет.
Согласно показаниям обвиняемой, она окончила медицинское училище и работала фельдшером, вышла на пенсию, ранее не была судима. Суд отказал в ходатайстве следователя об аресте женщины, передает ТАСС.
Ранее центральным райсудом Челябинска арестован житель Челябинской области, подозреваемый в заточении на 14 лет одной женщины и в убийстве другой.
Напомним, в Челябинской области мужчина 14 лет держал похищенную женщину и насиловал ее. Она смогла сбежать после того, как маньяка увезли с приступом в психиатрическую лечебницу. Мать мужчины заявляла, что потерпевшая жила с ним в доме добровольно и являлась его сожительницей.