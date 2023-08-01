На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.2 комментария
ФСБ назвала имя осужденного за госизмену в пользу Украины
ФСБ назвала имя осужденного за госизмену экс-сотрудника краснодарского министерства природных ресурсов
Краснодарский краевой суд приговорил россиянина Артура Катрычко к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужбы, 35-летний россиянин установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и по их заданию за денежное вознаграждение получал и передавал за рубеж сведения, известные ему в рамках служебной деятельности. Эти сведения могли быть использованы против безопасности России.
В рамках дела Катрычко приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что бывшему работнику министерства природных ресурсов Краснодарского края вынесли приговор за передачу сведений иностранной разведке, которые могли быть использованы против безопасности России.