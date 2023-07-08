Ребенок расстрелянной украинским пограничником пары умер от голода в Мариуполе

В Мариуполе в 2022 году умер от голода ребенок расстрелянной украинским пограничником семейной пары

В 2022 году в Мариуполе умер от голода ребенок с ДЦП – он остался один в квартире, так как его родителей расстрелял украинский пограничник, свидетельствуют материалы расследования.

В июне пленный украинский пограничник Сергей Ростовский признался, что весной 2022 года убил безоружных мужчину и женщину в Мариуполе, которые ехали на мотороллере. Их остановили, но из-за начавшейся неподалеку стрельбы пара испугалась и попыталась уехать. Тогда пограничник открыл огонь.

СК России предъявил ему обвинение в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве, передает РИА «Новости».

В силовых структурах сообщили, что в ходе расследования «получены дополнительные данные, свидетельствующие о гибели ребенка». Его бабушка рассказала, что в последний раз дочь и ее мужа видела в январе 2022 года, а с началом боевых действий телефонная связь прервалась.

Узнав о гибели дочери, женщина приехала к ней домой, где и «обнаружила труп внука». «Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов, также она отметила, что ребенок был болен ДЦП», – сказано в протоколе.

Также она рассказала, что посетила «место захоронения своей дочери и ее мужа». «По прибытии к указанному месту я действительно увидела на обочине проезжей части захоронение в виде холмика, из которого торчала табличка с надписью «Тут похоронены врачи», – рассказала она.

Напомним, боевик нацбатальона «Азов» (запрещен в России) Антон Кузнецов с позывным Малибу рассказал, как поджигал мирных жителей Мариуполя и стрелял им в спины. Анатолий Килюшик с позывным Швейк также признался в расстрелах и сожжении мирных жителей Мариуполя. На допросах другие украинские военные также рассказали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.