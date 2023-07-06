Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять украинских атак

Российские военные за последние сутки отразили попытки украинских вооруженных сил наступать на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщили в Минобороны России.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск отразила девять атак ВСУ у поселков Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное (ДНР) и Золотаревка (ЛНР), сообщило министерство в своем Telegram-канале.

К западу от Клещеевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ. На этом направлении за сутки уничтожено до 385 бойцов ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы «Д-20», две польские САУ Krab.

Группа войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки у поселков Ямполовка, Торское (ДНР) и Ковалевка (ЛНР). Возле Ямполовки, Торского и Червоной Дибровы поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

У Невского и Белогоровки (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских ДРГ. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 90 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка «Восток» поразила скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное (ДНР). Возле Урожайного и Дорожнянки (Запорожская область) пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

На этих направлениях ВСУ потеряли за сутки до 165 бойцов, три боевые бронированные машины, включая американский БТР Stryker, три автомобиля, машину РСЗО «Град», французскую САУ Cezar и САУ «Гвоздика».

«Западная» группировка на Купянском направлении отразила атаку ВСУ у Новоселовского в ЛНР. Поражены подразделения ВСУ у поселков Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

У Новоселовского в ЛНР уничтожена украинская ДРГ.