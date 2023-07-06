Лукашенко рассказал, когда США будут готовы к переговорам по Украине

Лукашенко заявил, что США будут готовы к переговорам после контрнаступления ВСУ

Американская сторона после контрнаступления украинских войск будет готова к переговорам по Украине, предположил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

США занимают промежуточную позицию, они будут готовы к переговорам после контрнаступления, даже если оно закончится провально для киевского режима, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

Так, по его мнению, Европа и, прежде всего, Франция готовы к тому, чтобы вести переговоры. Одновременно Лукашенко отметил, что важнейшую роль в урегулировании может сыграть Китай.

Переговоры же по украинскому вопросу могут начаться к осени, заключил белорусский лидер.

«К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

Он выразил мнение, что «от этой войны материально теряют больше всего европейцы, а выгодополучателем является фактически одна страна».

До этого президент Белоруссии отмечал, что сторонам конфликта нужно сесть за стол переговоров без всяких предварительных условий.