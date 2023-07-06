Глава Белоруссии Лукашенко: Урегулирование конфликта на Украине не должно зависеть от США

Урегулирование конфликта на Украине не должно зависеть от Соединенных Штатов, это дело России и Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, для разрешения украинского конфликта сторонам нужно сесть за стол переговоров без всяких условий, передает БелТА.

«Надо остановиться. Уже много плохого сделали, но может же быть хуже. Поэтому надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров без предварительных условий», – подчеркнул он.

Лукашенко заверил, что пока существует возможность договориться по этому вопросу.

«Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. После так называемого контрнаступа ситуация изменится, и захотят ли разговаривать», – отметил он.

Также глава белорусского государства добавил, что уже какое-то время назад на Украине начался «серьезный конфликт между Владимиром Зеленским и верхушкой военных».

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский окончательно понял, что не сможет одержать победу в войне, и поэтому начал предъявлять претензии своим западным партнерам.