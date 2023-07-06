В Варшаве посоветовали Украине не ждать слишком многого от саммита НАТО

Киеву не следует возлагать большие ожидания на вильнюсский саммит НАТО, заявил министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Шенк в эфире радиостанции RMF.

Он пояснил, что активно обсуждается вопрос о том, будет ли на саммите озвучено какое-то обещание Киеву насчет НАТО. Однако пока следует подождать момента, когда можно будет выработать окончательное решение. «Не стоит уже сегодня испытывать слишком больших надежд», – приводит слова министра РИА «Новости».

По его словам, позиции стран различаются: есть «решительные энтузиасты», например, Польша, а есть те, «которые держат дистанцию».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу Джо Байдена как можно скорее пригласить Украину в НАТО.

В Белом доме заявили, что Киеву необходимо провести реформы, прежде чем Украину можно будет включить в НАТО.