Пеков: Поставки Запада не повлияют на исход СВО

Песков заявил о неспособности поставок оружия Киеву изменить ход СВО

Поставки западного оружия киевскому режиму не смогут изменить ход специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Обсуждения президентом Украины Владимиром Зеленским новых поставок вооружения в Болгарии не способны повлиять на исход СВО, и нынешняя ситуация на фронте «более чем красноречиво это подтверждает», сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить в конфликт «фактически напрямую» как можно больше стран, и многие государства «прямо и косвенно» влезли в конфликт.

Напомним, в четверг Зеленский прибыл в Болгарию, где он планирует провести переговоры с руководством страны по поставкам оружия и другим темам.