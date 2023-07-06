Эксперт: Западные сценарии отмены русской культуры терпят крах Девочка из Дербента сделала Путину подарок Девочка из Дербента Раисат Акипова подарила президенту Путину подкову на счастье 6 июля 2023, 04:06 Текст: Ольга Никитина

Школьница из Дербента Раисат Акипова во время встречи с президентом Владимиром Путиным 4 июля сделала главе государства подарок – подкову на счастье от кубачинских мастеров, рассказал папа девочки Ахмет Акипов. Акипов сказал РИА «Новости», что девочка хотела сделать президенту подарок, она попросила родителей, и они подарили Путину красивую подкову. Концепцию подарка, по его словам, придумала мама Раисат – Култум Акипова. Мужчина рассказал, что семья получила ответный подарок – книгу про Кремль с автографом Путина. Он уточнил, что в ней было написано: «На счастье». Напомним, Путин 28 июня посетил Дербент. Раисат не удалось увидеть президента из-за людей, которые его окружили. Позже Путин рассказал, что увидел фотографию, на которой она плачет. Тогда глава государства пригласил девочку в Кремль и встретился с ней. Путин: Россияне единым фронтом выступили против попытки военного мятежа

Фото: Александр Казаков/POOL/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, в сложившейся обстановке российский народ показал, что сплочен как никогда, передает ТАСС. «Страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован – все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», – подчеркнул президент. Глава государства отметил, что долгое время у российских границ из Украины создавалась «Антироссия» для сдерживания развития России. «Украину накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии», – сказал он. Также Путин добавил, что Россия уверенно противостоит и будет дальше противостоять санкциям и ограничениям, заметив, что против страны ведется гибридная война с использованием беспрецедентных по масштабу нелегитимных санкций. Глава российского государства поблагодарил страны ШОС за поддержку действий властей России в момент попытки мятежа. «Мы это высоко ценим. Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации сотрудничества. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми», – заметил Путин. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, добавив, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы. Путин поручил задействовать паромы для решения проблемы с пробками на Крымском мосту

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. Путин на совещании обсуждает ситуацию, которая сложилась на подъезде к Крымскому мосту. «Начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них – ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать [министра транспорта РФ] Савельева Виталия Геннадиевича», – сказал он. Министр транспорта России Виталий Савельев доложил о ситуации на подъезде к Крымскому мосту, и сообщил, что для сокращения пробок задействованы паромные переправы. «Я как раз и хотел спросить (про паромы) и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», – приводит слова Путина ТАСС. «Я так понял, вы сейчас сказали об этом, это (использование мощностей паромных переправ) и делается, и будет делаться, в том числе с использованием возможностей министерства обороны», – отметил он. Напомним, автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 7,3 километра. При этом пробка на въезде на Крымский мост со стороны Крыма полностью ликвидирована.

Новости СМИ2 Путин поручил оценить идею перенаправления турпотока в Крым через новые регионы Президент Путин поручил проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, транспортным ведомством, МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы. Отвечая на слова губернатора Краснодарского края о том, что для жителей России станет предметом гордости проехать в Крым через новые территории, глава государства отметил: «Для нас только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых», передает ТАСС. «У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД. Так, чтобы все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать», – сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ. Ранее Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. Напомним, во вторник днем автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 7,3 км. Путин и Мишустин обсудили ситуацию в экономике Путин обсудил с Мишустиным экономические показатели России

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Экономические показатели России лучше ожидаемых, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой правительства страны Михаилом Мишустиным. «У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов», – заявил Путин. Он выразил надежду, что все поставленные задачи «будут решены», передает РИА «Новости». По его словам, в экономике результаты «лучше прогнозных». Комментируя заявление Мишустина о том, что социальные обязательства перед гражданами будут и далее выполняться, Путин подчеркнул, что «это очень важно», передает ТАСС. Премьер сказал, что «экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться». Так, за пять месяцев рост ВВП составил 0,6%, «но, что очень важно, май к маю – 5,4%». Мишустин отметил, что «прогнозы – неблагодарное дело», но «сейчас есть уверенность: в случае, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств», ожидается рост ВВП по итогам 2023 года более чем на 2%. Инфляция на начало июля достигла 3,4%, в годовом исчислении ожидается, что она не превысит 5%; безработица находится на исторически низком уровне около 3%; реальные зарплаты в России за первые четыре месяца 2023 года выросли на 4,2%, сообщил глава правительства. Средний уровень достижения показателей по национальным проектам в России составляет 98,95%, сказал Мишустин. Он пояснил, что оценивалась работа по трем направлениям: запланированные мероприятия, финансы и обратная связь. Как сообщил Мишустин, за первое полугодие создано 1453 субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении в 1062. Путин отметил, что число людей, расселенных из непригодного жилья, увеличилось в России. Напомним, Путин на форуме ПМЭФ предложил новую хозяйственную модель России. По его словам, российская экономика не будет зависеть от внешней конъюнктуры и спроса, а сама будет его формировать. Новости СМИ2 Эксперт: В новых регионах облегчены требования к идентификационным данным избирателей Политолог объяснил необходимость экстерриториальных участков и упрощенную идентификацию избирателей при проведении ЕДГ в новых регионах

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Открытие экстерриториальных участков в новых регионах позволит находящимся там специалистам из других регионов принять участие в выборах. Причем речь идет не только о военных, но и о гражданских специалистах, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя встречу Владимира Путина с главой ЦИК России Эллой Памфиловой. «Тот факт, что сентябрьский масштабный Единый день голосования (ЕДГ) пройдет без переноса сроков и по установленным процедурам, говорит о стабильности внутриполитической ситуации в России. Электоральные процедуры пройдут в 85 регионах и коснутся около 65 млн человек», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Отдельно отмечу, что несмотря на военное положение в новых регионах России, ЕДГ пройдет и там. Местные жители получат возможность принять участие в голосовании и определить свое будущее. Кстати, в новых регионах также облегчены требования к идентификационным данным избирателей, поскольку у людей могут быть разные ситуации с паспортами», – подчеркнул собеседник. «Еще одно важное решение – открытие экстерриториальных участков в новых регионах. Это позволит находящимся там специалистам из других регионов принять участие в выборах. Причем речь идет не только о военных, но и о гражданских специалистах, волонтерах и медиках, которые работают в зоне СВО», – указал аналитик. «Кроме того, глава ЦИК сказала о повышении числа тех, кто пользуется дистанционным электронным голосованием (ЭДГ). За предыдущие четыре года их было около 5,5 млн человек, а в этом году прогнозируется 21,5 млн. У них уже есть верифицированные записи на портале госуслуг», – указал политолог. «Наконец, то обстоятельство, что подготовка к ЕДГ находится на контроле у президента, гарантирует их законность и прозрачность. Такое отношение главы государства к выборам, а также упрощение бюрократии и развитие ДЭГ приводит к росту активности политиков, партий и самих избирателей, а значит, совершенствует наше общественно-политическое пространство», – резюмировал эксперт. «В целом подобные встречи главы ЦИК с президентом на старте избирательной кампании традиционны. Однако у каждой встречи своя специфика, свой круг эксклюзивных тем. На сей раз ими стали организация выборов и обеспечение их безопасности в новых регионах, организация экстерриториальных участков, общественный контроль за ДЭГ», – рассказал Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг». По его мнению, прошедшая встреча показала, что глава государства уделяет теме выборов одно из приоритетных значений, а организаторы прилагают немалые усилия для проведения открытого, конкурентного процесса, доступного для избирателей. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, которая доложила о подготовке к предстоящей в сентябре выборной кампании, в том числе в новых регионах. По словам Памфиловой, в Единый день голосования 10 сентября помимо довыборов в Госдуму по четырем округам практически все регионы, кроме четырех, будут проводить те или иные выборы. В 41 регионе будут крупные выборы: высших должностных лиц, новых составов заксобраний. «Центризбирком в случае опасности для жизни и здоровья граждан, проживающих в отдельных районах новых регионов, сможет воспользоваться правом отложить проведение выборов в этих районах», – отметила глава ЦИК. Она рассказал, что сделан большой скачок в развитии цифровых сервисов: «У нас сейчас [более] 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса: и партий, и кандидатов, и комиссий, и, самое главное, избирателей. Там можно получить практически всю информацию о предстоящих выборах. У нас информации больше бывает, чем у самих партий о них, [включая] документы, которые им надо оформлять. То есть мы очень облегчили им жизнь». Эксперт: ШОС помогает странам-участницам не попасть под гегемонию Запада Политолог Межуев: Развитие ШОС – часть процесса формирования многополярного мира

Фото: Болат Шайхинов/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Евразийская интеграция усиливает экономику России и повышает благосостояние общества, расширяет возможности для нашего бизнеса, науки, промышленности», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя итоги заседания Совета глав государств – членов ШОС. «Активное участие Путина в развитии ШОС показывает, что формирование справедливого многополярного мира – состоявшийся факт, реальность. Запад не командует большей частью мира, и укрепление ШОС – дополнительное тому подтверждение. ШОС помогает странам-участницам не попасть под гегемонию Запада», – пояснил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук. «Кроме того, для Москвы развитие экономический связей внутри ШОС носит приоритетное значение, поскольку нам важно, чтоб ни одна из стран ШОС не присоединилась к санкционной войне Запада против России. Вообще, евразийская интеграция усиливает экономику России и повышает благосостояние общества, расширяет возможности для нашего бизнеса, науки, промышленности», – подчеркнул собеседник. «Многие предполагают, что развитие ШОС позволит создать зону торговли от Средиземного моря до Тихого океана. Насколько это сейчас возможно – трудно сказать, поскольку здесь многое зависит в том числе и от стран Евросоюза. Но это стремление можно приветствовать», – полагает аналитик. «Кроме того, перед ШОС стоит и другой вызов – поиск единой ценностной рамки, которая объединит православную Россию и шиитский Иран, демократическую Индию и коммунистический Китай. Но для всех стран ШОС выстраивание незападного мира является общим идеологическим вектором. В этом ключе ведется и, например, молодежная политика в России. Поэтому Путин инициировал проведение крупных международных проектов – Международного фестиваля университетского спорта и Всемирного фестиваля молодежи», – указал он. Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. Во встрече также участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Белоруссии Александр Лукашенко, Ирана Эбрахим Раиси, Монголии Ухнагийн Хурэлсух, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Путин отметил, что ШОС – сторонник многополярного миропорядка, основанного на международном праве, на принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при координирующей роли ООН. Президент сообщил, что торговля России с членами ШОС в прошлом году выросла на 37%, достигнув рекордных 263 млрд долларов, а с января по апрель этого года прибавила еще 35%. Более 80% сделок между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях. Также ШОС на 23-м саммите в Индии официально объявила о вступлении в свои ряды Ирана. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что страна намерена расширить сотрудничество с Россией и другими членами ШОС по созданию транспортных коридоров. Новости СМИ2 Путин встретился с девочкой из Дагестана, которая не смогла его увидеть в Дербенте 4 июля 2023, 19:27 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин пообщался в Кремле с девочкой из Дагестана, которая хотела встретиться с главой страны в Дербенте, но не смогла. «Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву – мне показали картинку, где ты плачешь. Я думал, понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила», – признался Путин, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Москва. Кремль. Путин». После этого президент вручил девочке цветы и показал свой рабочий кабинет. Вместе с гостьей президент позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минфина Антону Силуанову, а затем рассказал о выделении Дагестану 5 млрд рублей на развитие. Напомним, президент посещал Дербент 29 июня, где пообщался с местными жителями, но одной девочке не удалось пообщаться с президентом. Путин пообещал строительство моста через Лену Путин пообещал, что мост через реку Лену построят 4 июля 2023, 14:51 Текст: Алексей Дегтярев

Мост через реку Лену построят, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. «Мост, конечно, будем строить», – цитирует президента ТАСС. Мост планируется построить от поселка Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до поселка Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Этот маршрут позволит сформировать Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся железнодорожный, речной и авиационный федеральные маршруты. Также через него пройдут автомобильные дороги федерального значения «Вилюй», «Лена» и «Колыма». Открытие такого моста позволит увеличить грузоперевозки в регионе втрое, до 6 млн тонн в год. Общая протяженность моста превысит 3 км, общая длина подходов составит 11 км. Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению президента Владимира Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Оператором программы выступает Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. В настоящий момент обучение завершает пятый поток (79 человек). Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годах более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Новости СМИ2 Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России 4 июля 2023, 16:52 Текст: Алексей Дегтярев

Уровень безработицы дошел до самого низкого показателя за историю современной России – до 3,2%, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Сейчас самый низкий показатель по безработице. 73,4 млн человек работает, безработными числятся 2,4 млн человек – 3,2%. Исторический минимум», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава Минтруда Антон Котяков в беседе с главой государства отметил, что число занятых россиян за год увеличилось на 1,5 млн человек. В последние годы рынок труда изменился на фоне санкций и ухода иностранных компаний, многие предрекали рост безработицы, но этого не произошло, добавил министр. Глава Томской области назвал ключевые задачи выпускников «школы губернаторов» Губернатор Томской области Мазур: Для выпускников «школы губернаторов» остается неизменным вектор на улучшение жизни граждан

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В России растет запрос на управленцев высокой квалификации. Поэтому программы кадровой подготовки, подобные проекту ВШГУ РАНХиГС, будут только расширяться, сказали газете ВЗГЛЯД губернатор Томской области Владимир Мазур и глава Якутска Евгений Григорьев. Ранее президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками пятого потока «школы губернаторов». «Встреча с президентом – это своеобразный экзамен после прохождения программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления. Это крайне ценно, когда глава государства готов выслушать, какие выводы мы сделали из обучения, как собираемся развиваться. Быть частью команды президента – это высокое доверие и ответственность», – рассказал Владимир Мазур, губернатор Томской области. «Если сравнивать наш поток с четырьмя другими, то каждый из них существовал в своей общественно-политической реальности, отличающейся от предыдущих и последующих. Поэтому сопоставлять их трудно. В каждом потоке были нюансы, касающиеся компетенций, востребованных в госуправлении именно на тот момент. Раньше главным вызовом была пандемия, сейчас – спецоперация», – напомнил он. «Роднит же всех участников «школы губернаторов» то, что вектор на развитие нашего государства и улучшения жизни наших граждан остается неизменным для всех выпускников. Задача участников всех пяти потоков кадровой программы – стать еще более эффективными управленцами, на каких бы должностях они не находились», – подчеркнул собеседник. «Я впервые в жизни принимал участие в мероприятии формата, предполагающего возможность выступить перед президентом. Конечно, это незабываемое и сильнейшее впечатление на всю жизнь. Раньше я видел Екатерининский зал Кремля только по телевизору», – признался Евгений Григорьев, глава Якутска, победитель конкурса «Лидеры России». «Чем я руководствовался, когда принял предложение участвовать в «школе губернаторов»? Это уникальный проект с преподавателями высочайшего уровня, с глубоко продуманными дисциплинами. Для каждого госуправленца это ступень для личного и карьерного развития. Меня вдохновляло и то, что на эту программу нельзя поступить только по своему желанию – меня пригласили как победителя «Лидеров России». От такого предложения было бы неразумно отказываться», – подчеркнул он. «А в конкурс «Лидеры России» я пришел, чтобы выиграть и получить грант в миллион рублей на образование. В итоге я получил степень MBA. Тогда у меня еще не было цели строить карьеру в госслужбе. MBA был очередным этапом моего обучения – после окончания школы у меня не было такого, чтоб я где-то не учился. Однако, уже по результатам образовательного трека на «Лидерах России» появилось понимание, что я могу заниматься какими-то глобальными задачами в политике», – указал собеседник. «В нынешний исторический момент, на фоне внутренних и внешних вызовов, в России сформировался большой запрос на управленцев, готовых брать на себя ответственность за решения. В ближайшем будущем этот запрос только усилится, поэтому программы кадровой подготовки в России будут расширяться. Например, на апрельском заседании Совета по развитию местного самоуправления Путин предложил создать «школу мэров» по аналогии со «школой губернаторов», – напомнил он. Во вторник президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы – так называемой «школы губернаторов». По его словам, с 2017 года – с начала работы программы – 50 ее участников стали главами регионов, пятеро были назначены федеральными министрами. Также выпускники стали зампредседателями Госдумы и Совета Федерации, главами городов – Нижнего Новгорода, Тюмени, Казани, Калуги, Липецка, Воронежа, Ижевска. Кроме того, участники «школы» работают в крупнейших корпорациях, таких как «Роскосмос», «Роснано», РЖД, Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк, «Роснефть», «Алроса». «Хочу подчеркнуть, что это, конечно, тот самый социальный лифт, о котором мы говорим, потому что все-таки программа построена по принципам абсолютной прозрачности. Здесь прежде всего важно не какое-то «телефонное право» или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал, творческий потенциал, готовность служить, – служить в самом хорошем смысле этого слова, – служить народу, своей стране и Родине», – отметил Путин. Новости СМИ2 Памфилова: В зоне СВО погибли три главы участковых и территориальных избиркомов Председатель ЦИК Памфилова: В зоне спецоперации погибли три главы участковых и территориальных избиркомов 3 июля 2023, 14:41 Текст: Александра Юдина

Три главы участковых и территориальных избирательных комиссий погибли в зоне спецоперации на Украине, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. «К сожалению, трое погибли – наши руководители участковых и территориальных комиссий. Геройски погибли. Мы не оставим их семьи. Мы ими гордимся и гордимся теми, кто служит», – передает ее слова ТАСС. Памфилова также отметила, что «многие ушли на фронт, в том числе в качестве добровольцев и мобилизованных, служат очень достойно, уже есть награжденные». Российский лидер Владимир Путин в понедельник проводит встречу с Памфиловой, среди главных вопросов – приближающаяся в России избирательная кампания перед выборами 2024 года. В Кремле прокомментировали сорванное ФСБ покушение на Аксенова Песков: Кремль желает главе Крыма Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения 3 июля 2023, 13:06 Текст: Антон Никитин

Кремль желает главе Крыма Сергею Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ответ на вопрос, знает ли глава государства Владимир Путин о готовившемся покушении, представитель Кремля заверил, что президент, безусловно, постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона в нынешней ситуации, как Крым, передает ТАСС. Песков отметил, что Аксенов – настоящий боец. Представитель Кремля выразил уверенность, что главу Крыма таким образом не запугаешь. Песков добавил, что в Кремле желают Аксенову силы духа и крепости. Кроме того, в ответ на вопрос о том, довольны ли в Кремле работой ФСБ в момент попытки вооруженного мятежа, пресс-секретарь президента подчеркнул, что спецслужбы и государственные органы в России выполняют свои функции должным образом. Он оставил без комментариев вопрос о том, почему попытку мятежа не удалось предотвратить вовсе. «Все службы, министерства, ведомства, специальные службы выполняют свои функции и делают это должным образом», – подчеркнул Песков. Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что глава государства отметил высокий уровень консолидации и вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни и выразил свою признательность всем тем, кто был вокруг, включая, безусловно, и сотрудников упомянутых вами служб. Песков напомнил, что на прошлой неделе Путин лично поблагодарил военных и силовиков на церемонии в Кремле. Ранее Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения. Новости СМИ2 Путин заявил о совместном противостоянии России и Белоруссии угрозам Президент Путин: Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам 3 июля 2023, 10:03 Текст: Антон Никитин

Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам, надежной основой отношений двух стран остаются узы братской дружбы, закаленные в военные годы, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики. Президент России Владимир Путин направил сердечные поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики, пожелав крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу – счастья и процветания. Путин отметил в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства подчеркнул, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений, что в полной мере подтверждается в наши дни, когда Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам и вызовам. Путин выразил уверенность, что планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, укрепляя институты Союзного государства, Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и отстоять свои законные интересы на мировой арене. Напомним, в конце июня Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией о региональной группировке войск. Путин предупредил о риске нового глобального кризиса Президент Путин: Бесконтрольное накопление долгов развитыми странами повышает риски раскрутки нового глобального кризиса 4 июля 2023, 12:24 Текст: Антон Никитин

Бесконтрольное накопление долгов развитыми странами повышает риски раскрутки нового глобального кризиса и ведет к росту конфликтного потенциала в мире, заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер заявил, что все острее становятся геополитические противоречия, продолжается деградация системы международной безопасности, повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности, передает ТАСС. Он подчеркнул, что все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и многообразна, в своей совокупности ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала, и Россия ощущает все это непосредственно на себе. Напомним, 17 июня государственный долг Соединенных Штатов превысил 32 трлн долларов. В тот же день глава Роснефти Игорь Сечин на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что раздутый госдолг США навис угрозой над его основными держателями – странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Новости СМИ2 Путин обсудил с президентом Палестины возможности созыва ближневосточного «квартета» Российский лидер Путин обсудил с палестинским коллегой Аббасом возможности созыва ближневосточного «квартета» 3 июля 2023, 13:14 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом возможности для созыва ближневосточного «квартета» в связи с военной операцией Израиля в городе Дженин, сообщает посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, переговоры по этому вопросу ведутся ежедневно, однако этому препятствуют представители Евросоюза. В частности, Аббас связывался с Путиным в субботу и объявил о готовности Палестины, отметив, что «раньше были против американцы, а теперь и европейцы», передает ТАСС. Также Нофаль добавил, что Палестина призывает мировое сообщество отреагировать на события в Дженине. «Это большая катастрофа. Израильтяне утверждают, что там есть якобы радикалы, и нападают мощно. На международной арене мы слышим только слова, что Израиль надо остановить, но ничего не делается. Даже американцы ничего не предпринимают. Израиль продолжает расширять поселения», – отметил посол. Кроме того, он подчеркнул, что Иерусалим в ближайшее время проведет консультации с Москвой по ситуации в Дженине. «Завтра будут у нас консультации по этому вопросу», – отметил дипломат, заверив, что Палестина всегда связывается с Москвой и ставит в известность происходящего. В понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию по противодействию терроризму в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан. Погибли шестеро палестинцев, ранены не менее 25 человек.