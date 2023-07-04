Путин: 50 участников «школы губернаторов» стали главами регионов Путин встретился с девочкой из Дагестана, которая не смогла его увидеть в Дербенте 4 июля 2023, 19:27 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин пообщался в Кремле с девочкой из Дагестана, которая хотела встретиться с главой страны в Дербенте, но не смогла. «Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву – мне показали картинку, где ты плачешь. Я думал, понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила», – признался Путин, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Москва. Кремль. Путин». После этого президент вручил девочке цветы и показал свой рабочий кабинет. Вместе с гостьей президент позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минфина Антону Силуанову. Напомним, президент посещал Дербент 29 июня, где пообщался с местными жителями, но одной девочке не удалось пообщаться с президентом. Путин: Россияне единым фронтом выступили против попытки военного мятежа

Фото: Александр Казаков/POOL/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, в сложившейся обстановке российский народ показал, что сплочен как никогда, передает ТАСС. «Страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован – все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», – подчеркнул президент. Глава государства отметил, что долгое время у российских границ из Украины создавалась «Антироссия» для сдерживания развития России. «Украину накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии», – сказал он. Также Путин добавил, что Россия уверенно противостоит и будет дальше противостоять санкциям и ограничениям, заметив, что против страны ведется гибридная война с использованием беспрецедентных по масштабу нелегитимных санкций. Глава российского государства поблагодарил страны ШОС за поддержку действий властей России в момент попытки мятежа. «Мы это высоко ценим. Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации сотрудничества. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми», – заметил Путин. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, добавив, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы. Путин поручил задействовать паромы для решения проблемы с пробками на Крымском мосту

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. Путин на совещании обсуждает ситуацию, которая сложилась на подъезде к Крымскому мосту. «Начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них – ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать [министра транспорта РФ] Савельева Виталия Геннадиевича», – сказал он. Министр транспорта России Виталий Савельев доложил о ситуации на подъезде к Крымскому мосту, и сообщил, что для сокращения пробок задействованы паромные переправы. «Я как раз и хотел спросить (про паромы) и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», – приводит слова Путина ТАСС. «Я так понял, вы сейчас сказали об этом, это (использование мощностей паромных переправ) и делается, и будет делаться, в том числе с использованием возможностей министерства обороны», – отметил он. Напомним, автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 7,3 километра. При этом пробка на въезде на Крымский мост со стороны Крыма полностью ликвидирована.

Новости СМИ2 Анонсировано участие Путина в саммите ШОС 2 июля 2023, 14:35 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в программе журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Отмечается, что Путин примет участие в саммите ШОС по телемосту, передает РИА «Новости». Кроме того, на следующей неделе президент встретится с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, а также проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза России. Ранее стало известно, что 23-й саммит ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Эксперт: В новых регионах облегчены требования к идентификационным данным избирателей Политолог объяснил необходимость экстерриториальных участков и упрощенную идентификацию избирателей при проведении ЕДГ в новых регионах

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Открытие экстерриториальных участков в новых регионах позволит находящимся там специалистам из других регионов принять участие в выборах. Причем речь идет не только о военных, но и о гражданских специалистах, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя встречу Владимира Путина с главой ЦИК России Эллой Памфиловой. «Тот факт, что сентябрьский масштабный Единый день голосования (ЕДГ) пройдет без переноса сроков и по установленным процедурам, говорит о стабильности внутриполитической ситуации в России. Электоральные процедуры пройдут в 85 регионах и коснутся около 65 млн человек», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Отдельно отмечу, что несмотря на военное положение в новых регионах России, ЕДГ пройдет и там. Местные жители получат возможность принять участие в голосовании и определить свое будущее. Кстати, в новых регионах также облегчены требования к идентификационным данным избирателей, поскольку у людей могут быть разные ситуации с паспортами», – подчеркнул собеседник. «Еще одно важное решение – открытие экстерриториальных участков в новых регионах. Это позволит находящимся там специалистам из других регионов принять участие в выборах. Причем речь идет не только о военных, но и о гражданских специалистах, волонтерах и медиках, которые работают в зоне СВО», – указал аналитик. «Кроме того, глава ЦИК сказала о повышении числа тех, кто пользуется дистанционным электронным голосованием (ЭДГ). За предыдущие четыре года их было около 5,5 млн человек, а в этом году прогнозируется 21,5 млн. У них уже есть верифицированные записи на портале госуслуг», – указал политолог. «Наконец, то обстоятельство, что подготовка к ЕДГ находится на контроле у президента, гарантирует их законность и прозрачность. Такое отношение главы государства к выборам, а также упрощение бюрократии и развитие ДЭГ приводит к росту активности политиков, партий и самих избирателей, а значит, совершенствует наше общественно-политическое пространство», – резюмировал эксперт. «В целом подобные встречи главы ЦИК с президентом на старте избирательной кампании традиционны. Однако у каждой встречи своя специфика, свой круг эксклюзивных тем. На сей раз ими стали организация выборов и обеспечение их безопасности в новых регионах, организация экстерриториальных участков, общественный контроль за ДЭГ», – рассказал Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг». По его мнению, прошедшая встреча показала, что глава государства уделяет теме выборов одно из приоритетных значений, а организаторы прилагают немалые усилия для проведения открытого, конкурентного процесса, доступного для избирателей. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, которая доложила о подготовке к предстоящей в сентябре выборной кампании, в том числе в новых регионах. По словам Памфиловой, в Единый день голосования 10 сентября помимо довыборов в Госдуму по четырем округам практически все регионы, кроме четырех, будут проводить те или иные выборы. В 41 регионе будут крупные выборы: высших должностных лиц, новых составов заксобраний. «Центризбирком в случае опасности для жизни и здоровья граждан, проживающих в отдельных районах новых регионов, сможет воспользоваться правом отложить проведение выборов в этих районах», – отметила глава ЦИК. Она рассказал, что сделан большой скачок в развитии цифровых сервисов: «У нас сейчас [более] 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса: и партий, и кандидатов, и комиссий, и, самое главное, избирателей. Там можно получить практически всю информацию о предстоящих выборах. У нас информации больше бывает, чем у самих партий о них, [включая] документы, которые им надо оформлять. То есть мы очень облегчили им жизнь». Новости СМИ2 Путин поручил оценить идею перенаправления турпотока в Крым через новые регионы Президент Путин поручил проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, транспортным ведомством, МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы. Отвечая на слова губернатора Краснодарского края о том, что для жителей России станет предметом гордости проехать в Крым через новые территории, глава государства отметил: «Для нас только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых», передает ТАСС. «У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД. Так, чтобы все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать», – сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ. Ранее Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. Напомним, во вторник днем автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 7,3 км. Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником Путин отметил высокий профессионализм работников и ветеранов речного и морского флота 2 июля 2023, 10:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в воскресенье. «Водный транспорт всегда играл большую роль в истории нашей страны, формировании единого экономического пространства, в развитии социальной сферы. Многие поколения ваших предшественников — моряков и речников – трудились с полной отдачей, настойчиво добивались поставленных целей», – передает ТАСС текст поздравления. Президент убежден, что отрасль развивается и набирает темпы благодаря высокому профессионализму, приверженности традициям ветеранов. Глава государства отметил стремительное развитие пассажирских и грузовых перевозок, береговой и логистической инфраструктуры, а также добавил, что безопасности судоходства уделяется приоритетное внимание, равно как внедрению инноваций и управленческих решений, повышению качества услуг. «Впереди у вас серьезные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнерских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов», – подытожил глава государства, пожелав работникам отрасли успехов в реализации намеченных целей и всего наилучшего. Новости СМИ2 Памфилова: В зоне СВО погибли три главы участковых и территориальных избиркомов Председатель ЦИК Памфилова: В зоне спецоперации погибли три главы участковых и территориальных избиркомов 3 июля 2023, 14:41 Текст: Александра Юдина

Три главы участковых и территориальных избирательных комиссий погибли в зоне спецоперации на Украине, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. «К сожалению, трое погибли – наши руководители участковых и территориальных комиссий. Геройски погибли. Мы не оставим их семьи. Мы ими гордимся и гордимся теми, кто служит», – передает ее слова ТАСС. Памфилова также отметила, что «многие ушли на фронт, в том числе в качестве добровольцев и мобилизованных, служат очень достойно, уже есть награжденные». Российский лидер Владимир Путин в понедельник проводит встречу с Памфиловой, среди главных вопросов – приближающаяся в России избирательная кампания перед выборами 2024 года. В Кремле прокомментировали сорванное ФСБ покушение на Аксенова Песков: Кремль желает главе Крыма Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения 3 июля 2023, 13:06 Текст: Антон Никитин

Кремль желает главе Крыма Сергею Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ответ на вопрос, знает ли глава государства Владимир Путин о готовившемся покушении, представитель Кремля заверил, что президент, безусловно, постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона в нынешней ситуации, как Крым, передает ТАСС. Песков отметил, что Аксенов – настоящий боец. Представитель Кремля выразил уверенность, что главу Крыма таким образом не запугаешь. Песков добавил, что в Кремле желают Аксенову силы духа и крепости. Кроме того, в ответ на вопрос о том, довольны ли в Кремле работой ФСБ в момент попытки вооруженного мятежа, пресс-секретарь президента подчеркнул, что спецслужбы и государственные органы в России выполняют свои функции должным образом. Он оставил без комментариев вопрос о том, почему попытку мятежа не удалось предотвратить вовсе. «Все службы, министерства, ведомства, специальные службы выполняют свои функции и делают это должным образом», – подчеркнул Песков. Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что глава государства отметил высокий уровень консолидации и вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни и выразил свою признательность всем тем, кто был вокруг, включая, безусловно, и сотрудников упомянутых вами служб. Песков напомнил, что на прошлой неделе Путин лично поблагодарил военных и силовиков на церемонии в Кремле. Ранее Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения. Новости СМИ2 Путин пообещал строительство моста через Лену Путин пообещал, что мост через реку Лену построят 4 июля 2023, 14:51 Текст: Алексей Дегтярев

Мост через реку Лену построят, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. «Мост, конечно, будем строить», – цитирует президента ТАСС. Мост планируется построить от поселка Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до поселка Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Этот маршрут позволит сформировать Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся железнодорожный, речной и авиационный федеральные маршруты. Также через него пройдут автомобильные дороги федерального значения «Вилюй», «Лена» и «Колыма». Открытие такого моста позволит увеличить грузоперевозки в регионе втрое, до 6 млн тонн в год. Общая протяженность моста превысит 3 км, общая длина подходов составит 11 км. Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению президента Владимира Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Оператором программы выступает Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. В настоящий момент обучение завершает пятый поток (79 человек). Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годах более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Путин заявил о совместном противостоянии России и Белоруссии угрозам Президент Путин: Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам 3 июля 2023, 10:03 Текст: Антон Никитин

Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам, надежной основой отношений двух стран остаются узы братской дружбы, закаленные в военные годы, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики. Президент России Владимир Путин направил сердечные поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики, пожелав крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу – счастья и процветания. Путин отметил в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства подчеркнул, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений, что в полной мере подтверждается в наши дни, когда Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам и вызовам. Путин выразил уверенность, что планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, укрепляя институты Союзного государства, Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и отстоять свои законные интересы на мировой арене. Напомним, в конце июня Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией о региональной группировке войск. Новости СМИ2 Путин обсудил с президентом Палестины возможности созыва ближневосточного «квартета» Российский лидер Путин обсудил с палестинским коллегой Аббасом возможности созыва ближневосточного «квартета» 3 июля 2023, 13:14 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом возможности для созыва ближневосточного «квартета» в связи с военной операцией Израиля в городе Дженин, сообщает посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, переговоры по этому вопросу ведутся ежедневно, однако этому препятствуют представители Евросоюза. В частности, Аббас связывался с Путиным в субботу и объявил о готовности Палестины, отметив, что «раньше были против американцы, а теперь и европейцы», передает ТАСС. Также Нофаль добавил, что Палестина призывает мировое сообщество отреагировать на события в Дженине. «Это большая катастрофа. Израильтяне утверждают, что там есть якобы радикалы, и нападают мощно. На международной арене мы слышим только слова, что Израиль надо остановить, но ничего не делается. Даже американцы ничего не предпринимают. Израиль продолжает расширять поселения», – отметил посол. Кроме того, он подчеркнул, что Иерусалим в ближайшее время проведет консультации с Москвой по ситуации в Дженине. «Завтра будут у нас консультации по этому вопросу», – отметил дипломат, заверив, что Палестина всегда связывается с Москвой и ставит в известность происходящего. В понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию по противодействию терроризму в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан. Погибли шестеро палестинцев, ранены не менее 25 человек. Путин предупредил о риске нового глобального кризиса Президент Путин: Бесконтрольное накопление долгов развитыми странами повышает риски раскрутки нового глобального кризиса 4 июля 2023, 12:24 Текст: Антон Никитин

Бесконтрольное накопление долгов развитыми странами повышает риски раскрутки нового глобального кризиса и ведет к росту конфликтного потенциала в мире, заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер заявил, что все острее становятся геополитические противоречия, продолжается деградация системы международной безопасности, повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности, передает ТАСС. Он подчеркнул, что все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и многообразна, в своей совокупности ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала, и Россия ощущает все это непосредственно на себе. Напомним, 17 июня государственный долг Соединенных Штатов превысил 32 трлн долларов. В тот же день глава Роснефти Игорь Сечин на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что раздутый госдолг США навис угрозой над его основными держателями – странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Новости СМИ2 Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России 4 июля 2023, 16:52 Текст: Алексей Дегтярев

Уровень безработицы дошел до самого низкого показателя за историю современной России – до 3,2%, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Сейчас самый низкий показатель по безработице. 73,4 млн человек работает, безработными числятся 2,4 млн человек – 3,2%. Исторический минимум», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава Минтруда Антон Котяков в беседе с главой государства отметил, что число занятых россиян за год увеличилось на 1,5 млн человек. В последние годы рынок труда изменился на фоне санкций и ухода иностранных компаний, многие предрекали рост безработицы, но этого не произошло, добавил министр. Путин: Власти постараются расширять программы для талантливых людей 4 июля 2023, 15:36 Текст: Ольга Иванова

Талантливых людей в России больше, чем тех, кто участвует сейчас в программах кадровой подготовки, эти программы следует расширять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками школы губернаторов – Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. «Встречаясь каждый год с выпуском за выпуском, я убеждаюсь в том, что, конечно, талантливых, целеустремленных, перспективных людей у нас гораздо больше, чем тех, которые попадают на программы подобного рода (кадровой подготовки). Постараемся их расширять», – приводит его слова ТАСС. Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годах более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Новости СМИ2 Путин отметил хорошие темпы роста перерабатывающей промышленности в России 4 июля 2023, 14:43 Текст: Ольга Иванова

Перерабатывающая промышленность в России растет хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. «У нас в целом по стране очень хороший рост перерабатывающей промышленности», – приводит его слова ТАСС. Также он отметил, что доходы российского бюджета от перерабатывающих отраслей растут, что говорит об изменении структуры экономики. Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению президента Владимира Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Оператором программы выступает Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. В настоящий момент обучение завершает пятый поток (79 человек). Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годы более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации.