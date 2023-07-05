Индия решила не подписывать Стратегию экономического развития ШОС

Индия не стала подписывать Стратегию экономического развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на период до 2030 года из-за множества отсылок в документе к политическим инициативам Китая, сообщил информационный портал «Вайр» со ссылкой на источники.

На заседании Совета глав государств ШОС был принят ряд документов, в том числе Нью-Делийская декларация. В документе говорится, что страны ШОС «считают важным обеспечить реализацию принятой заинтересованными государствами Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года». На данный момент неизвестно, какие именно страны приняли стратегию, сам документ также не был опубликован, передает ТАСС.

По данным портала, Индия практически отказалась согласовывать декларацию, поскольку в окончательном варианте документа было слишком много отсылок к «китайским дипломатическим инициативам и политическим идеям, которые отражали важнейшие для председателя КНР Си Цзиньпина политические проекты, такие как Глобальная инициатива развития».

Индия неоднократно критиковала китайскую инициативу «Один пояс – один путь».

Напомним, ШОС на 23-м саммите под председательством Индии официально объявила о принятии Ирана в организацию.