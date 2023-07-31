Песков об атаках дронов на Москву: Меры безопасности и так усилены

Tекст: Алина Власенко

Он подчеркнул, что меры безопасности и так усилены, предпринимаются все возможные меры, чтобы организовать защиту не только российской столицы, но и других городов, передает РИА «Новости».



За подробностями он предложил обращаться в Минобороны.

В ночь на воскресенье киевский режим пытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников. Все они были сбиты ПВО или подавлены системой РЭБ. В результате атаки повреждены фасады зданий комплекса «Москва-Сити».