Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Песков об атаках дронов на Москву: Меры безопасности и так усилены
Меры безопасности после атак украинских беспилотников на Москву и так усилены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что меры безопасности и так усилены, предпринимаются все возможные меры, чтобы организовать защиту не только российской столицы, но и других городов, передает РИА «Новости».
За подробностями он предложил обращаться в Минобороны.
В ночь на воскресенье киевский режим пытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников. Все они были сбиты ПВО или подавлены системой РЭБ. В результате атаки повреждены фасады зданий комплекса «Москва-Сити».