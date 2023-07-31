В рамках гранд-финала проекта «Экософия» объявлены имена ЭкоЛидеров России

Tекст: Алина Власенко

Церемонию награждения победителей проекта «Экософия», которая входит в состав федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», открыл генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Он напомнил, что проект «Экософия», стартовал чуть больше года назад с предложения победительницы конкурса «Моя страна – моя Россия» Светланы Юшковой о создании на платформе отдельного экологического проекта, говорится в пресс-релизе проекта «Экософия».



«Сейчас мы видим, что решение о запуске конкурса было верным, своевременным, а главное, нужным для самих людей. Многие россияне, увлеченные экологией, мечтали встретиться со своими единомышленниками, обменяться идеями и это стало возможным благодаря проекту «Экософия». Мы получили почти 80 тысяч заявок на участие в конкурсе из России, в том числе из новых регионов, а также из стран СНГ. Сам гранд-финал показал востребованность проекта и заинтересованность государства и бизнеса в специалистах, формирующих экологическую повестку», – сообщил Комиссаров.

Он уточнил, что в рамках финала проекта прошел единый день собеседований для соискателей и работодателей в сфере устойчивого развития – «Экокадроворот». Партнеры «Экокадроворота» провели 92 собеседования для участников гранд-финала и отобрали для прохождения дальнейших этапов 23 кандидата. Также в рамках гранд-финала проекта «Экософия» состоялась первая в России масштабная Экобиржа деловых контактов «Экософия объединяет», задачей которой стало создание площадки для выстраивания новых взаимовыгодных связей между предпринимателями в области устойчивого развития. В рамках Экобиржи были заключены соглашения на сумму 76 млн рублей.

Финальное мероприятие проекта «Экософия» в Нижнем Новгороде объединило 116 членов первой Экосборной России из 36 регионов страны. На протяжении нескольких дней финалисты проекта участвовали в оценочных мероприятиях и деловых программах, знакомились с актуальными экологическими практиками предприятий Нижегородской области, общались с потенциальными работодателями и обменивались опытом друг с другом.

Также в рамках гранд-финала члены Экосборной России посетили ряд крупных промышленных предприятий Нижегородской области, которые реализуют экологические проекты, в том числе, для минимизации ущерба окружающей среде от собственных производств. Финалисты смогли не только посмотреть на предприятия изнутри, но и узнать, какие экологические идеи востребованы в промышленности, наладить контакты и предложить свои проекты для сотрудничества.

Основная цель проекта – создание условий для самореализации людей, ведущих экологичный образ жизни, увлеченных разумным потреблением, готовых стать лидерами общественного мнения в области экологической культуры, а также для специалистов в области экологии и устойчивого развития. «Экософия» появилась как ответ на глобальный запрос о необходимости изменения потребительской модели поведения.