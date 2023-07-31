Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в спецоперации

  • Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    20 комментариев
    Новости
    12:00ВС России уничтожили точку наблюдения ВСУ у Антоновского моста

    Российские военнослужащие посредством управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт боевиков ВСУ близ Антоновского моста в Херсоне, сообщает Минобороны.

    12:00Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    11:57Бабченко признался, что забросал яйцами посольство России в Таллине

    Журналист Аркадий Бабченко, включенный российским Минюстом в реестр иноагентов и известный работой на СБУ, признался, что забросал яйцами здание посольства России в Таллине.

    11:49ОАК передал Минобороны партию модернизированных МиГ-31

    Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал Минобороны партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию, сообщили в ОАК.

    11:40Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в спецоперации

    Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий «Росвоенипотеке» с 1 августа 2023 года погашать задолженность по ипотечным кредитам погибших участников спецоперации.

    11:37Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    11:32В Нигере обвинили Францию в подготовке военной операции

    Свершившие в Нигере госпереворот военные обвиняют французских властей в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума, заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

    11:20Heineken заявил об усложнении условий выхода из российских активов

    Пивоваренный концерн Heineken констатировал усложнение условий выхода из российских активов, следует из отчета за первое полугодие.

    11:11Эксперты ИРИ протестировали использование ChatGPT в юриспруденции

    Эксперты АНО «Институт развития интернета» в течение трех месяцев тестировали ChatGPT на предмет возможного применения в аналитических и юридико-прикладных целях, и пришли к выводу, что при применении нейросести есть некоторые риски.

    11:02CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления

    Новые усиленные попытки Вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления, сообщает CNN.

    10:59Глава Буркина-Фасо назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией

    Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре счел приоритетом военное сотрудничество с Россией, высоко оценив его уровень.

    10:48Число жертв обстрела ВСУ центра Донецка выросло до двух человек

    Два человека погибли, четверо ранены в центре Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили в экстренных службах ДНР.

    10:46Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине

    Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил мэр города Александр Вилкул.

    10:44В Киеве предложили сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР

    Украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием украинского герба в виде трезубца, который установят на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо советского, выступил с предложением сохранить герб Советского Союза и поместить его в зал под статую.

    10:36ВСУ ударили по водоканалу в Ясиноватой

    Украинские военные сбросили начиненную металлическими шариками взрывчатку на территорию водоканала в Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

    31 июля 2023, 11:40

    Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в спецоперации

    Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в ходе спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий «Росвоенипотеке» с 1 августа 2023 года погашать задолженность по ипотечным кредитам погибших участников спецоперации.

    Закон призван обеспечить своевременное и полное погашение задолженности по ипотечным кредитам участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в случае их гибели в ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    ФГКУ «Росвоенипотека» создано в 2006 году, находится в ведении Минобороны и обеспечивает функционирование накопительно-ипотечной системы для военнослужащих.

    30 июля 2023, 14:12
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры, на которых можно увидеть удары Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

    На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель», попала высадка бойцов ВСУ из M2 «Брэдли», сразу же после прибытия украинских боевиков по ним нанесли удар российские военные.

    Ранее в Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении.

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    30 июля 2023, 19:46
    В США предрекли окружение российскими войсками Харькова

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Прорыв россиянами обороны ВСУ в ЛНР грозит окружением Харькова

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Американский военный в своем блоге на YouTube предрек, что взятие ВС России под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова, передает РИА «Новости».

    Макгрегор считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.

    Коментарии (29)
    30 июля 2023, 18:48
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink

    Украинский офицер пожаловался на то, что российские военные глушат связь Starlink на фронте

    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

    По его словам, ВС России уже глушат Starlink на «нуле», технология уже успешно используется на фронте. Украинский военный пожаловался, что без Starlink очень трудно, потому что ВСУ буквально «оглохли и ослепли», передает Ura.ru.

    Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    До этогов США заявили о секретном оружии России для нарушения работы Starlink на Украине.

    Коментарии (36)
    30 июля 2023, 17:32
    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

    Пушилин поручил наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж российского танка

    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Атака была отражена на Запорожском направлении, но командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР, следует из сообщения Пушилина в Telegram.

    «С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется», – написал врио главы ДНР.

    Ранее блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (23)
    30 июля 2023, 16:12
    Asia Times: Зеленский помог России нанести удар по пункту управления в Днепре

    Asia Times: Зеленский своим визитом выдал российской разведке пункт управления в Днепре

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Зеленский мог своим визитом раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ в Днепропетровске (украинское название – Днепр), заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    По его словам, за Зеленским внимательно следит российская разведка, а 28 июля перед уничтожением центра принятия решений украинский президент посетил Днепропетровск и представил к награде главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также встречался с полевыми командирами, в том числе с главой украинской разведки Кириллом Будановым и Александром Сырским, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России вечером в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.

    Коментарии (3)
    30 июля 2023, 18:31
    В Госдуме предложили создать купол безопасности над российскими городами

    Депутат Гусев: Над городами России необходимо создать купол безопасности от БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

    В своем Telegram-канале он написал, что необходимо думать над тем, чтобы обезопасить не только Москву, но и все города, которым угрожают атаки беспилотников. Гусев добавил, что некоторые технологий для создания купола есть у Общественного центра оборонных инноваций, с директором которого и другими экспертами будет обсуждаться этот вопрос.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, при которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет.

    Кроме того, Минобороны заявило, что 30 июля киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия.

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    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

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    31 июля 2023, 09:43
    Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское

    Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери

    Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Он уточнил, что противник понес большие потери в личном составе и в технике, передает ТАСС.

    Кроме того, добавил Пушилин, самые ожесточенные бои между российскими силами и ВСУ в последние дни шли на Угледарском направлении в ДНР.

    На прошлой неделе российские силы улучшили позиции на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике.

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    30 июля 2023, 17:20
    Вертолет Ка-52 уничтожил «Вихрем» БМП Bradley

    Минобороны показало кадры уничтожения «Вихрем» атаковавшую БМП Bradley

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ролике ведомства показаны кадры, как вертолет Ка-52 выполняет пуск управляемой ракеты «Вихрь» по БМП Bradley, ракета точно попадает в американскую машину, она взрывается и сгорает.

    Ранее военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета.

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    30 июля 2023, 19:31
    Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Согласно данным онлайн-карты воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины, в том числе Днепропетровской и Харьковской практически одновременно, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что Зеленский своими передвижениями помог российской разведке нанести удар по пункту управления в Днепре.

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    31 июля 2023, 11:02
    CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления
    CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Новые усиленные попытки Вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления, сообщает CNN.

    По данным телеканала, украинские военные удвоили усилия по прорыву обороны России в рамках контрнаступления, передает RT.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

    Тем временем бывший разведчик ВС США Скотт Риттер указал, что киевский режим обещал Западу заставить Россию капитулировать, используя поставленное вооруженным силам Украины оружие, однако ВСУ даже не удалось преодолеть первую линию российской обороны.

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    30 июля 2023, 15:18
    ВС России нанесли удар по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожской области

    Балицкий: ВС России ударили по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли огневой удар по трем районам сосредоточения украинских войск в Запорожской области, уничтожена механизированная рота противника, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Он написал в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки ВСУ совершили 28 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области. Наносили удары на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, также обострилась обстановка в районе Работино.

    По словам Балицкого, на Ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако получил отпор от российских военных, понес значительные потери и отступил.

    Кроме того, он заявил, что российской разведкой вскрыто три района сосредоточения противника, по которым были нанесены удары.

    Ранее Рогов рассказал, что группа украинских военных была взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта.

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    30 июля 2023, 17:12
    Песков: Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин отправил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое передал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков не стал раскрывать содержание сообщения, но уточнил, что «это было личное послание», передает РИА «Новости».

    В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу возглавил российскую делегацию на военном параде в КНДР. Днем ранее президент Владимир Путин заявил о твердой поддержке Пхеньяном специальной военной операции России на Украине.

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    30 июля 2023, 16:29
    Из-за обстрела ВСУ в Новой Каховке нарушено газоснабжение

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, перекрыто газоснабжение около 20 домов, сообщила администрация Новокаховского городского округа.

    Власти сообщили, что в городе частично разрушена крыша жилого дома, повреждена газовая труба по переулку Тихому, перекрыто газоснабжение около 20 домов, ремонтные работы приостановлены из-за не прекращающихся обстрелов, передает ТАСС.

    Ранее ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области, пострадали две женщины, они доставлены в районную больницу.

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    30 июля 2023, 19:05
    В Госдуме назвали осознанным выбором страны поддержку многодетных семей

    Депутат Исаев: Поддержка многодетности – это осознанный выбор России

    В Госдуме назвали осознанным выбором страны поддержку многодетных семей
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России делается ставка на поддержку семьи как основной ячейки общества, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Исаев. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    «В 2020 году мы приняли поправки в Конституцию, согласно которым поддержка семьи, материнства и детства является одним из важнейших приоритетов нашего государства. Это осознанный выбор страны. Мы видим, что сегодня Россия находится в противоположном движении с Западом», – сказал Андрей Исаев, замруководителя фракции «Единая Россия», член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

    «У нас делается ставка на поддержку семьи как основной ячейки общества. Однако западные странны осознанно продвигают идеи нетрадиционных отношений между людьми, индивидуализм, а семья воспринимается как определенный атавизм», – добавляет парламентарий.

    «Проблема в том, что Запад не только у себя проводит подобную политику, но и пытается ее насаждать всем странам мира. Но Россия уже стала своего рода ковчегом по сохранению традиционных семейных ценностей», – убежден собеседник.

    «Безусловно, вопрос личной жизни – это индивидуальное решение человека. Но и государство имеет право проводить и поддерживать тот тип отношений и поведения, который считает наиболее правильным. И выбор России тут очевиден», – продолжает депутат.

    «В нашей стране народ все больше становится обществом, основанным на солидарности. А семья – это школа социализации. С детских лет ребенок учится моделям отношений и пытается их выстраивать с родителями, братьями, сестрами. Это незаменимый опыт», – подчеркивает он.

    «Также хотелось бы отметить серьезную заслугу президента по, фактически, возрождению в нашей стране института многодетной семьи. Россия исторически была страной, где многодетность была нормой. Но позже произошел надлом», – обращает внимание собеседник.

    «Тогда многодетная семья стала экзотикой, а нормой считался один ребенок, даже бездетность воспринималась как обычное явление. Но сейчас, благодаря последовательной политике президента, многодетность снова становится поводом для гордости», – заключил Исаев.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщается на сайте Кремля.

    В ходе беседы он назвал гордостью те многодетные семьи, где детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки. «Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничем более ценного, чем семья, где растет много детей. И будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше», – подчеркнул он.

    Кроме того, глава государства поздравил с днем рождения именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    Президент также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

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