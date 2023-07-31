Косачев допустил эскалацию США конфликта на Украине в 2024 году

Косачев: США могут пойти на эскалацию США конфликта на Украине во время выборов 2024 года

Tекст: Алина Власенко

По словам сенатора, складывается очень опасная ситуация, поскольку Вашингтон использует внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы. Косачев уверен, что если какой-то партии потребуется ради дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на Украине, они это сделают.



В интервью «Аргумента и фактам» Косачев выразил мнение, что то, что кульминация президентской кампании в США приходится на 2024 год, может стать роковым обстоятельством.

Сенатор также указал, что эскалация военного конфликта может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия.

Ранее в Киеве заявили, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе.