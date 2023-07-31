Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.0 комментариев
По факту разведки в пользу Украины в ДНР возбудили дело
ФСБ: В ДНР возбудили дело по факту разведки в пользу Украины
Дело было возбуждено в отношении жителя Донецкой народной республики (ДНР) за шпионаж в пользу Украины, сообщили в управлении ФСБ по региону.
Согласно сообщению ведомства, подозреваемый собирал и передавал по заданию СБУ информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, дело возбуждено по статье о шпионаже, передает ТАСС.
Спецслужбы вынесли предостережения о недопустимости противоправных действий еще четырем жителям региона, попавшим под давление украинских спецслужб в рамках программы «Тебя ждут дома». Ее целью является принуждение к сотрудничеству с СБУ.
В ФСБ отметили: добровольно сообщившие о фактах вербововки освобождаются от уголовной ответственности.
Ранее был вынесен приговор двум бывшим сотрудникам оборонного предприятия в Курской области за передачу данных украинской военной разведке.